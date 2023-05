Dara Rolins opäť trávila čas v Taliansku, a tak sa pochválila novými zábermi so "svojím mužom", ako s hrdosťou hovorí svojmu partnerovi Pavlovi Nedvědovi, a to nie hocakými. "Taliansko je krásne a Umbria je ďalšie z kúzelných miest, ktoré som po boku môjho úžasného muža navštívila po prvý krát. Rovnako ako taliansku svadbu jedného z jeho najbližších kamarátov. Bola krásna, bola štýlová, trvala tri dni a bola plná emócií, takže zážitok," napísala Dara k fotkám zo svadby.



Dare fanúšičky lásku prajú, a tak nečudo, že ju v komentároch zasypali prajnými reakciami. "Akí ste krásni! Tak veľmi Vám to pristane. Darinka, moja celoživotná ikona, tak veľmi žiariš a z celého srdca Ti prajem nekonečnú lásku spriaznenej dušičky ❤️ Konečne je vidieť a cítiť, že je to ON- ten pravý," napísala jej jedna z fanúšičiek, ktorá to ozaj vystihla.