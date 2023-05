Ako informuje redakcia PLUS 7 DNÍ, po otvorení miesta pietnej spomienky tvorili dlhé rady ľudí, ktorí chceli vzdať úctu zosnulému hercovi. Toho rodina pochovala v obci Suchá nad Parnou, kde žijú jeho rodičia.

Do Slovenského národného divadla sa s Danom prišli okrem rodiny rozlúčiť aj jeho kolegovia, priatelia a známi. Medzi smútiacimi bol aj herec Matej Landl, Ján Greššo či režisér Peter Bebjak. Kolegovi prišlivzdať úctu aj Karin Haydu, Jana Majeská či Daniela Gudabová a ďalší.

Mnohí na Dana Heribana spomínali aj vo svojich príhovoroch, pomedzi ktoré hrali piesne z jeho posledného albumu. Petra Polnišová a Michal Kubovčík sa počas príhovoru a spomínania na kolegu zo seriálu Horná Dolná dojali a rozplakali. Kubovčík kolegovi do neba odkázal, že kým on hrá už tam hore, ostatní budú pokračovať tu dole. Ako píše spomínaná redakcia, na konci rozlúčky sa po odznení poslednej piesne všetci prítomní v sále postavili a Heribanovi poslali do neba posledný potlesk, ktorý trval viac ako 6 minút.