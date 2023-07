Koncert Hodina nočného pokoja pripravilo Mestské kultúrne stredisko - Zaži v Trnave na pondelok 3. júla na Nádvorí - priestore súčasnej kultúry. Vystúpili interpreti Jana Kirschner, Zuzana Mikulcová, Zuzana Norisová, Svetlana Rymarenko, tiež Braňo Jobus, Marián Slávka, Filip a Jakub Hittrich či Roland Kánik a ďalší.

Ako píše redakcia ŽIVOT, rozlúčka sa niesla v duchu Danových piesní a nahratých videodkazov, v ktorých na herca spomínali jeho kolegovia a kamaráti. „Dano sa vždy hrdo hlásil k Trnave, k Suchej, k Bielemu Kostolu. On nebol ako niektorí herci, ktorých keď som sa pýtala, odkiaľ pochádzajú povedali: No ale ja už dvadsať rokov žijem v Bratislave. Daniel nie, on bol naozaj hrdý Trnavčan,“ povedala vo videu Daniela Gudabová, Danova herecká kolegyňa z Hornej Dolnej.

Pridali sa aj ďalší ›››