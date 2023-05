O tridsať rokov mladšia manželka českého speváka Bohuša Matuša Lucie Matušová zatúžila po zmene svojho vzhľadu, konkrétne svojej koruny krásy. Doteraz bola mladá Lucie takmer vždy brunetkou, no keď si pozerala fotky z ich dávnejšej dovolenky s Bohušom v Taliansku, vyzerala tam inakšie a jej dcére sa to veľmi páčilo. "Natálka povedala, že sa jej to páči, že vyzerám ako jej obľúbená rozprávková postava Elsa,“ zverila sa Lucie Matušová pre Super.cz.



Lucii k zmene vizáže dopomohol dokonca jej manžel, nemusela ani chodiť ku kaderníkovi. A priznala, že to takto robieva vždy on. Bohuš je so zmenou vizáže jeho mladej manželky nanajvýš spokojný. Na sociálnej sieti zverejnil viacero fotografií Lucie, ku ktorým pripísal slová chvály: "Moja krásna manželka." A potom sa pochválil aj fotkou, ktorú zverejnil pri príležitosti jej 20. narodenín, veď pozrite FOTO v GALÉRII. Ako sa vám páči Lucie po zmene imidžu? Kedy jej to pristalo viac?