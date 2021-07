Po návrate zo Spojených štátov je moderátorka Aneta Parišková v jednom kole. Jej pozornosť si vyžadujú nielen jej synovia a manžel, ale aj jej verní zamestnanci v detskom centre v bratislavskej Trnávke či netrpezliví diváci pred televíznymi obrazovkami. To jej však nebráni v tom, aby si vyhradila čas na svoje súkromie.

Najkrajšia odmena

Rodinka sa z Ameriky stihla vrátiť akurát pred koncom školského roka, aby chlapci nepremeškali odovzdávanie vysvedčení, a veru sa im to oplatilo. Za skvelé výsledky v škole dostali tú najkrajšiu prázdninovú odmenu. „Najlepšia odmena za výborné vysvedčenia – prázdniny v Košiciach u milovanej babičky a deduška. Mať láskavých starých rodičov, ktorí sa s radosťou venujú vnúčatám, nie je samozrejmosť, je to veľký dar,“ pochválila sa ich slávna mama na sociálnej sieti, ktorá má so svojimi rodičmi mimoriadny vzťah.

Užívajú si

Zaslúženej odmeny za tvrdú prácu sa vďaka pomoci starých rodičov dočkali aj samotní manželia. Zatiaľ čo si chlapci užívajú prázdniny u dedka a babky, Aneta s Mirom si spravili vlastný program, ktorý priam srší romantikou a nápadne pripomína scénu z legendárneho filmu Duch. „Vyskúšali sme si prácu na hrnčiarskom kruhu. Bol to naozaj príjemný, tvorivý relax,“ vyznala sa blondínka, ktorá na záberoch nápadne žiari šťastím.

Čo špeciálne Mira a Anetu čaká tento mesiac sa dočítate na ďalšej strane >>>