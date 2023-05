Hanychová pri svojom partnerovi Soukupovi výrazne zmenila imidž, ani sa nechce veriť, že to je ona.

Agáta Hanychová je rodená provokatérka, ktorá si z nikoho ani z ničoho príliš ťažkú hlavu nerobí. Prejavuje sa to nielen v jej správaní, napokon práve svojou "drzosťou" si na začiatku získala Soukupa, ale aj na tom, ako chodieva oblečená. Jej outfity nemali ďaleko od "kolotočovej" módy, ale rozhodne v nich bola neprehliadnuteľná.



Odkedy sa však Agáta dala dokopy s boháčom Jaromírom Soukupom, začali sa diať veci. Už keď sa po prvý raz vybrali oficiálne bok po boku do spoločnosti, všetci si na Agáte všimli, že vyzerá inak, ako zvyčajne, veď pozrite FOTO v GALÉRII. Bola inak nalíčená, inak oblečená, jednoducho Agáta zrazu začala vyzerať ako dáma.



V tomto trende, aspoň v prípadoch, keď si Agáta vyjde do spoločnosti s Jaromírom, pokračuje aj naďalej. A hoci Agátine fanúšičky na nej oceňujú, že je svojská a rebelka, túto jej zmenu imidžu si nevedia vynachváliť. Úplne najviac ich dostala svojím outfitom na českej Miss. "Veľmi vám to pristalo, boli ste za dámu, len tak ďalej," napísala jej fanúšička Jana. "Tiež si myslím, že ste sa úplne zmenili, ste ako vymenená, vaše šaty boli úžasné," pridala sa aj Lucie.



Agátine fanúšičky odhalili aj dôvod tej zmeny. Hoci sa zvykne hovoriť, že za všetkým hľadaj ženu, v Agátinom prípade je to skôr tak, že za všetkým hľadaj muža, konkrétne Soukupa. "Myslím, že ste s týmto partnerom konečne dozreli, vyspeli, aj štýl obliekania je viac ženský, to vám pristane," tlieska tej zmene fanúšička Markéta. Nuž, zdá sa, že Agáta konečne natrafila na muža, akého potrebuje k životu. Napokon, pozrite FOTO v GALÉRII, čo všetko pre ňu Soukup robí. Toto by brala každá žena!