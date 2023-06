Exmilenec Ivety Bartošovej (†48) Domenico Martucci šokoval. Pozrite, s kým sa oženil. To snáď nie...

Spievajúcemu talianskemu grófovi Domenicovi Martuccimu sa české dievčatá vždy páčili, a tak nečudo, že ho pred desiatimi rokmi očarila aj Iveta Bartošová (†48). Vzťah s Bartošovou mu však nevyšiel, časy, kedy Domenico plnil titulné strany bulváru práve v spojitosti s Ivetou, už sú dávno preč. Vtedy Bartošovú ukrýval vo svojom talianskom sídle, ale Jozef Rychtář zasiahol a pre Ivetu si do Talianska prišiel. Takmer najznámejší česko-taliansky gróf sa po smrti Ivety Bartošovej stiahol z verejného diania, no nemá sa zle. Dnes je z neho totiž šťastný ženáč. A pozrite FOTO v GALÉRII, koho si vzal. Neuveríte vlastným očiam...



Domenico sa totiž po čase ukázala v spoločnosti, a to rovno aj so svojou mladou manželkou Nicol, a všetci len oči otvárali. Obaja prišli na narodeninový koncert Felixa Slováčka do Veľkej sály pražskej Lucerny a patrične sa na tú príležitosť vyštafírovali. Domenico bol oblečený v čiernom lesklom obleku a jeho krk zdobil šál značky Louis Vuitton. Jeho žena stavila tiež na čiernu farbu, ukázala sa v elegantných čiernych šatách, ku ktorým zvolila červené lodičky a ľahký béžový kabátik. Manželia rozdávali úsmevy na všetky strany a pri príchode v rýchlosti zapózovali fotografom, pozrite FOTO v GALÉRII.