Spolu boli v súťaži SuperStar, a teraz sú z nich takmer susedy. Keď sa Monika Bagárová presťahovala do svojho domu pri Brne, má to k Markéte Konvičkovej oveľa bližšie. Tá si so snúbencom Reném užíva bývanie v novom dome neďaleko Třinca, ktorý si nechali postaviť, ale na jeho stavbu priebežne dohliadali. Mysleli si, že to pôjde, rýchlejšie, no stavba im zabrala dosť času, takže museli odsunúť iné dôležité veci, napríklad vlastnú svadbu. Napokon sa im ho podarilo dokončiť a aj pomerne rýchlo zariadiť, pozrite FOTO v GALÉRII, ako to tam majú všetko zladené.



Samozrejme, nádhernú izbičku dopriali aj dcérke Amálke, z ktorej rastie riadna „rozumbrada“. Malá princezná má aj izbu ako pre princezné, všetko tip-top zladené a k tomu kopec hračiek. Také niečo by bralo každé malé dievčatko. Pozrite FOTO v GALÉRII, čo všetko tam má.