Hoci Monika Bagárová a jej nová láska, podnikateľ Leonard Lekaj spolu nebývajú, snažia sa tráviť spolu čo najviac času, a to tak vo voľných chvíľach, ale aj pri pracovných príležitostiach, ak to situácia dovolí. Monika pri novom partnerovi len tak žiari, už dávno nebola taká šťastná a spokojná, a tak ho už prestala skrývať. Monika sa už nebráni tomu, aby sa s fanúšikmi podelila aj o spoločné momentky s jej láskou.



Nedávno si Monika s Leom dopriali výlet do zahraničia, ale bol pre ňu iný ako tie predchádzajúce. "Nebola to naša prvá dovolenka, ale bola to prvá taká, kde sme už oveľa viac odpočívali," zdôverila sa Bagárová pre extra.cz, pre ktorú to možno bola aj taká prvá dovolenka v rodinnom duchu, keďže s nimi bola ja jej dcéra Rumia, a obaja s partnerom sa jej venovali. Leo ju však sprevádza aj na podujatia, na ktorých je Monika pracovne. Tak tomu bolo počas veľkolepého koncertu Dary Rolins, ako aj pred pár dňami na koncerte svojho kamaráta a bývalého kolegu zo SuperStar Jana Bendiga.



Aj tu sa Monika Bagárová sa opäť ukázala spolu so svojím Leom, ktorý potom v hľadisku pozorne sledoval vystúpenie svojej milej. Dá sa povedať, že Monika nikdy nevyzerala lepšie, a podčiarkla to ja svojím outfitom. Leonard sa potom samozrejme objavil aj v zákulisí, veď pozrite FOTO v GALÉRII a sotva by ste niekde našli zamilovanejší párik, jednoducho reklama na šťastie. Pozrite FOTO v GALÉRII.