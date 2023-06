Ide jej karta! Monika Bagárová sa ukázala v sexi outfite, no ľuďom udrelo do očí niečo iné...

Hoci si Monika Bagárová uplynulý rok prešla ťažkým obdobím, ktoré súviselo s krachom jej vzťahu s MMA zápasníkom Makhmudom Muradovom, všetko sa napokon obrátilo na dobré. Monika sa z rozchodu postupne dostala, presťahovala sa z Prahy bližšie k Brnu, kde má svoju rodinu. A aby toho nebolo málo, už takmer rok sa teší z nového vzťahu s karlovarským podnikateľom Leonardom Lekajom, ktorý má rád aj jej dcéru Rumiu. A aby toho nebolo málo, Monika dobre vychádza aj s otcom svojej dcéry Machom, prezradila, že teraz to medzi nimi funguje dokonca lepšie, ako keď boli spolu.



Monika si užíva život, svoju rodinu, partnera a najmä dcérku Rumiu, jednoducho je šťastná, a aj to na nej vidno. Keď sa Monika nedávno pochválila selfie fotkou z kúpeľne vo svojom dome, jej fanúšikovia z nej boli nadšení. Monika bola oblečená v sexi športovom oblečení, ktoré toho až tak veľa nezahaľovalo, a tak bolo vidno, ako skvelo Monika vyzerá. No ľuďom udrelo do očí aj niečo iné, veď pozrite FOTO v GALÉRII.



Speváčka sa sťahovala z Prahy do svojho vysnívaného domu pri Brne v čase, keď nebol ešte celkom dokončený, či skôr dozariaďovaný. Lenže čas pokročil, a teraz Monika svojim fanúšikom ukázala úžasné zábery z jej hniezdočka. Má to tam naozaj luxusne zariadené, ale čo je najviac, celý dom pôsobí vzdušne, priestranne, čisto a útulne. Monikiným fanúšičkám neunikli luxusné detaily z jej kúpeľne, veď pozrite FOTO v GALÉRII.