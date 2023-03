Agáta Hanychová radikálne zmenila účes aj farbu vlasov, pozrite, čo to s ňou urobilo!

Agáta Hanychová nedávno priznala, že tretie tehotenstvo jej dáva zabrať, a nielen sa tak cíti, ale aj to na nej vidno. Na sociálnej sieti potom ukázala, ako unavene vyzerá. "Nedá sa to porovnať. Som jednoducho staršia. Som hrozne unavená, veľa spím. Včera som si musela domov ísť vyložene ľahnúť. Je to fakt náročnejšie," bez okolkov potvrdila Super.cz budúca trojnásobná mama Agáta.



Agáta zatiaľ podľa vlastných slov počas tehotenstva ani príliš nepribrala, práve naopak. "Trošku som teraz nejako schudla. Neplánovane," vysvetľuje s tým, že je rada, že kíl navyše nie je zase až toľko. "Keby som mala okrem bábätka nosiť ešte ďalších tridsať kíl, tak to už by som sa asi vôbec nepohla," dodala s úsmevom influencerka a teraz aj moderátorka v televízii jej partnera Jaromíra Soukupa, kde uvádza svoju reláciu Holčičky.



No Agáta v sebe rebelku a bojovníčku nezaprie, a tak sa v snahe vylepšiť svoj zovňajšok rozhodla pre radikálnu zmenu účesu, a aj sa pochválila aktuálnymi snímkami na sociálnej sieti. A veru, ten rozdiel je neskutočný, Agáta po tej zmene účesu a farby vlasov vyzerá celkom inak, ani stopa po nejakej unavenej tehuľke, dokonca omladla aspoň o desať rokov. Pozrite FOTO v GALÉRII, čo má teraz na hlave.