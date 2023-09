Pozrite, ako vyzerala Agáta Hanychová, keď bola vo vzťahu s Mirkom Dopitom. To že je tá istá žena?

To je rozdiel! Pamätáte si ešte, ako vyzerala Agáta Hanychová v čase, keď bola vo vzťahu s otcom svojho syna Kryšpína Mirkom Dopitom? Iste, mala o nejakú tú dekádu menej, no aj tak vyzerala celkom inak, ako si ju pamätáme z posledného obdobia

V živote Agáty Hanychovej sa premlelo mužov až-až, a to nielen po rozvode s jej dnes už exmanželom Jakubom Prachařom. Jedným zo zásadných mužov jej života bol aj hráč amerického futbalu Mirek Dopita, s ktorým má syna Kryšpína. Toho párik priviedol na svet v podobne rýchlom tempe v rovnako búrlivom vzťahu, aký mala Agáta naposledy s otcom svojej najmladšej dcérky Rozárky Jaromírom Soukupom.



No hoci ich vzťah a rozchod bol tiež búrlivý, napokon k sebe našli cestu ako rodičia spoločného syna, a aj ako kamaráti. Agáta si pochvaľovala, ako sa po rozchode vzájomne vedia dohodnúť ohľadom výchovy syna. A zdá sa, že nielen v tom. Mirek Dopita, ktorý sa medzičasom stihol oženiť a teraz sa rozvádza, sa mal dokonca pochváliť, že so svojou bývalkou Agátou má nadštandardný vzťah, ba dokonca u nej najnovšie už niekoľkokrát prespal. Nuž, ešte to bude zaujímavé, lebo s Agátou nuda určite nehrozí...