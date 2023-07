Adela Vinczeová (42) a Viktor Vincze (32) sa v roku 2020 rozhodli, že si adoptujú dieťa. Už sú traja, no ešte stále nie je všetko utrasené.

Adela a Viktor Vinczeovci, ktorí sa zosobášili v júni 2017, sa snažili o počatie vlastného dieťaťa, no nebolo im dopriate. V roku 2020 sa rozhodli, že dajú domov dieťaťu z detského domova. Po necelých troch rokoch čakania im úradníci zavolali, že majú pre nich dieťa.

To im doma robí spoločnosť už ôsmy mesiac. Musia však zachovávať mlčanlivosť o tom, ako sa volá, aký má vek, odkiaľ je. Je to kvôli neukončenému adopčnému procesu. Teraz sa ale odhodlali prezradiť aspoň pohlavie. S dieťaťom nesedia len doma, nemôžu sa zatvárať a tak ich širšie okolie už dávno vie, či majú dievčatko alebo chlapca.

Adela si už nevie predstaviť, aký by bol život bez dieťaťa, stále však nie je oficiálne ich.

Na snímke moderátorka Adela Vinczeová s manželom Viktorom a ich malým chlapčekom prichádzajú domov. Zdroj: MARTIN DOMOK

Už v januári dvojica avizovala, že to bude dlhý proces. Skúšobná lehota trvá mesiace, našťastie budúci rodičia nemusia čakať trištvrte roka, kým bude ‚štemplovo‘ dieťa ich, ale môžu si dieťa vziať akoby na dlhodobý návštevný pobyt, aby si zvykalo.

Vedia už Vinczeovci, kedy sa ich adopčný proces konečne uzavrie? „Náš adopčný proces ide podľa regúl, čiže nám plynie deväť mesiacov predosvojiteľskej starostlivosti. Náš proces ešte zďaleka nie je uzavretý,“ vysvetlila denníku PLUS JEDEN DEŇ v týchto dňoch Adela Vinczeová.

Prečo však musia manželia čakať ďalších 9 mesiacov? Vysvetlili to odborníci. ,,Proces osvojenia je definovaný zákonom o rodine 36/2005. Týmto zákonom sa riadia subjekty sociálnoprávnej ochrany, akreditované subjekty aj súdy,” vysvetlili odborníci z občianskeho združenia Návrat.

Získať dieťa adopciou nie je jednoduché. “Súčasťou procesu je predosvojiteľská starostlivosť, ktorá sa začína zverením dieťaťa súdom do starostlivosti budúcich osvojiteľov. Trvá podľa zákona minimálne 9 mesiacov, počas ktorých má budúci osvojiteľ preukázať spôsobilosť postarať sa osobne o zverené dieťa, ako aj znášať náklady spojené so starostlivosťou oň. Na základe návrhu budúcich osvojiteľov, ktorý majú podať najneskôr 18 mesiacov od zverenia dieťaťa do predosvojenia, súd rozhodne o osvojení. Osvojením vzniká medzi dieťaťom a jeho osvojiteľmi príbuzenský vzťah, zanikajú práva a povinnosti biologických rodičov k dieťaťu. Tento zákon chráni v prvom rade dieťa,“ dodali odborníci z Návrat, o. z.

Budú počasť spomínaných deviatich mesiacov manželov kontrolovať úrady? „Príslušný úrad práce môže v rámci šetrenia pomerov rodinu navštíviť. Veľmi často sa to deje na vyžiadanie súdu pred samotným osvojením dieťaťa. ” dodali odborníci z o.z. Návrat.