Ku koncu uplynulého roka prekvapila niekdajšia modelka dvomi novinkami. Prvá výrazná zmena prišla s koncom jej niekoľkoročnej spolupráce s istým denníkom, kde mala vlastnú online reláciu. Nasledovalo prekvapenie ohľadom jej nového biznisu. Silvia sa rozhodla preraziť na trhu s výživovými doplnkami. Prekvapujúco – s čajom na chudnutie, čo je v jej prípade dosť neštandardné, keďže s výnimkou tehotenstva sa celý život pýši štíhlou líniou. Účinky pitia jej prípravku na chudnutie sa preto rozhodla prezentovať na svojej sestre Štefánii a jej dcére Karin. Tá sa na svoju známu tetu tak podobá, že si ich vraj pletú aj doma.

Asi najväčšou zmenou po rokoch je koniec vašej online relácie. Čo sa stalo?

Skočila sa jedna etapa a idem ďalej. Rozišli sme sa veľmi korektne. Relácia v istom období splnila svoju úlohu, ale už som mala pocit, že je čas posunúť sa ďalej. Robila som ju viac ako 4 roky a nastala nejaká stagnácia. Dalo mi to veľa, naučila som sa robiť s kamerou. Nikdy som nemala čítačku, stále som všetko hovorila z hlavy, nie ako moderátorky, ktoré všetko dostanú pripravené a len to prečítajú. Takéto moderovanie by som dala so zatvorenými očami. (Smiech.) No na nikoho neútočím, len konštatujem. V dnešnej dobe nemám problém urobiť rozhovor bez akejkoľvek prípravy s respondentom ako moderátorka.

Súvisí to s tým, že študujete masmediálnu komunikáciu a chcete sa uberať serióznejšou cestou?

Áno, študujem druhý ročník. Z minulosti mám na vysokej škole urobené tri ročníky, len som to neukončila štátnou skúškou. Školu beriem veľmi seriózne, predsa už viem, čo chcem. Neštudujem na vysokej škole, aby som robila zo seba niečo, čo degraduje moju osobu. Chcem sa uberať iným smerom, ako tomu bolo doteraz. Ja som vlastne aj stále tak trošku pohŕdala štýlom, akým som sa verejne prezentovala v istom období. Vedela som, že to od môjho reálneho života a mojich hodnôt, ktoré uznávam, má na míle ďaleko. Rada sa porozprávam s ľuďmi, ktorí sú vzdelaní, erudovaní vo svojom odbore, a viem, že ma to posúva. Stále som si hovorila: „Neber sa tak vážne a nerieš“, no bolo to so škrípajúcimi zubami. Dnes si už dobre rozmyslím, na akú ponuku kývnem a za akých podmienok.