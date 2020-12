Tvorcovia Farmy 12 poňali finále vo veľkom štýle. Veľký boj o veľké peniaze sa odohral v nablýskanom štúdiu. Namiesto rúbania dreva či hádzania nožov v stodole sa finalisti Heňo, Lukáš a Xénia hrali s guličkami, preberali zrnká kukurice a šošovice, skladali puzzle, či stavali z farebných drievok vianočné stromčeky.

Všetko disciplíny akoby prispôsobené nežnej, aj keď silnej a vrtkej Xénii, no ale predsa len žene. Až na akúsi prekážkovú dráhu, ktorú mali finalisti prejsť bez dotyku so zemou. Bola naozaj nepríjemná, akoby šitá horúcou ihlou a ten, kto ju plánoval, sa zrejme v zákulisí modlil, aby si nikto zo súťažiacich nezlomil pri páde na čiernu nablýskanú podlahu väz.

Napokon nepríjemný pád čakal na Heňa, keď sa pokúšal skočiť pomocou fitlopty na trampolínu. Po tejto disciplíne skončil s obviazanou rukou a neskôr ňou aj preberal v jednej disciplíne zrnká šošovice, kukurice a pšenice.

Finále bolo napínavé, pretože sa viackrát dostali finalisti do rozstrelu. Réžia musela pomerne často vypípavať nadávky, emócie boli vypäté.

Narážky na dĺžku

Evelyn vyzerala neskutočne v červených šatách, veľmi jej to pristalo. Moderovanie živého prenosu ale nie je hračka, párkrát sa zasekla a tak trochu trápne vyzneli jej sexuálne narážky po záverečnej reči hospodára Martina.

Rozlúčil sa pár vetami a konštatovaním, že má málo času aby o každom Farmárovi niečo povedal, hoci by aj rád ale hlavné je, že všetci dokázali spolu existovať - dedina s mestom. Nato Evelyn zaperlila, že ju tento rok Martin prekvapil krátkostou prejavu ale to je dôkaz, že na dĺžke nezáleží. Keď to vyslovila, zjavne pobavená svojou slovnou hračkou myšlienku o dĺžke začala rozvíjať, aby bolo jasné aj menej chápavým, že naráža na mužskú pýchu. "Až si sa spotil," skonštatovala obrátiac sa k hospodárovi, ktorý bol v ten večer rozhodcom.

Podržali ju diváci

Xénia, ktorej mnoho Farmárov držalo palce si prilepšila počas finále esemeskami od divákov. Získala ich vyše 16 000 a stala sa tak najviac obľúbenou finalistkou, čo jej zlepšilo skóre. Takmer so slzami v očiach ďakovala za každý hlas.

Víťaz dopredu jasný?

O jej víťazstve napokon rozhodol rozstrel s Heňom a potom sa na pódium, kde stála, vysypali tisícky papierových srdiečok. A na to sa spustila lavína dohadov o tom, že víťaz bol dopredu jasný. Za všetky jeden: "Tu pekne vidieť ako boli už dopredu pripravené fialovo-ružové lupienky ktoré boli vystrelené pre Xéniu. Ak by to vyhral Heňo alebo Lukáš, nemohli by im dať takú istú farbu. Ak by vystrelili zlaté lupienky, tak dajme tomu, že by ma presvedčili, že vyhrať mohol hocikto. Ale toto.. Dopredu pripravené v ženskej farbe pre Xéniu."

