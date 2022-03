Facundo Arana poplietol hlavy mnohých žien na Slovensku, keď sa ako Ivo di Carlo snažil získať srdce krásnej Natalie Oreiro. K jeho fanúšičkám patrí aj herečka Dominika Kavaschová, ktorá o ňom s kamoškami snívala už od puberty. Známy argentínsky herec teraz na Slovensko zavítal len kvôli nej. A keby vedela, čo o nej prezradil, veľmi by sa červenala. Facundo jej totiž adresoval slová plné obdivu a náklonnosti.

Na Slovensku ste po prvýkrát. Máte nejaké špeciálne plány?

Prišiel som iba nakrátko ako prekvapenie pre Dominiku, ktorú určite všetci poznáte a viete, že okrem toho, aká je krásna, je aj skvelá herečka. Keďže sme museli prísť potajomky, nemohol som si tu toho veľa pozrieť, no stihol som sa prejsť po hlavnom meste. Mal som šťastie spoznať Veroniku, ktorá ma vzala na rôzne miesta a pamiatky, ochutnal som vaše jedlo, no keďže som prišiel iba na tri dni, to bolo asi všetko, čo sa dalo stihnúť.

Dominika je krásna žena, ale čo ostatné Slovenky? Mnohí zahraniční návštevníci sú prekvapení ich krásou. Ste na tom podobne?

Nemohol by som to lepšie povedať. Áno, Slovenky sú skutočne krásne ženy, čo ma teší. (Úsmev.)

Celá návšteva teda prebehla v tajnosti?

Museli sme sa doslova schovávať. (Smiech.) Mohlo sa totiž ľahko stať, že ma niekto spozná, spraví si fotku, zverejní ju alebo o tom napíše na sociálnych sieťach, a to by celé prekvapenie pokazilo.

Na Slovensku ste veľmi populárny vďaka seriálom Divoký anjel, Rany z lásky alebo Yago. Je zázrak, že vás v uliciach Bratislavy nikto nespoznal. Mali ste o svojej popularite v týchto končinách vôbec tušenie?

Nejaké informácie o mojej popularite na Slovensku sa ku mne dostali. Okrem toho moja milovaná Natalia Oreiro zvykla cestovať a koncertovať po Európe a vždy mi povedala, keď ma dal niekto pozdraviť. Aj ľudia z tímu, s ktorým sme vyrábali telenovely, mi často odovzdávali pozdravy zo sveta. Takže áno, vedel som o tom, ale nikdy som tu nebol. Som veľmi poctený za možnosť navštíviť Slovensko.

