Humorista František Košarišťan, ktorý na sociálnych sieťach vystupuje pod umeleckým menom Fero Joke, svoju kariéru zakladá výhradne na pozitívnych emóciách. Hoci paroduje známe tváre ako Zuzana Strausz Plačková, Jasmina Alagič či rôzne výstredné influencerky, ktoré by sa mohli na rodáka z Oravy do kosti uraziť, len málokedy sa to stane.

Na Fera má dokonca slabosť obávaná Nora Kabrheľová, ktorá svojím štipľavým slovníkom počastovala už nejedného odvážlivca. Skeče od Jokea jej vôbec neprekážajú a veselo sa na nich zabáva. Paradoxne, to, čo robí u Košarišťana zlú krv a privodzuje mu bezsenné noci, nie je satira.

Prostorekému zabávačovi zamrzol úsmev, keď sa dostal do nemilosti niektorých susedov pre svoju sexuálnu orientáciu. Tí mu strpčujú život, ako len môžu. Situácia sa už dokonca vymkla spod kontroly a šokovaný Fero balí kufre. Šarm teraz exkluzívne odhaľuje utajené miesto, kde by humorista, vyštvaný prízemnosťou zopár ľudí, mohol zložiť svoje kosti. A možnosti má hneď dve!

