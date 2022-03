Svet online je pre zabávača Františka Košarišťana priestorom, ktorý ho už niekoľko rokov živí. Pod prezývkou Fero Joke si našiel cestu k viac ako 360 000 priaznivcom, ktorí ho na internete vyhľadávajú a sledujú. Fero im na revanš ponúka zábavné videá s krátkymi skečovými šou a najmä populárne paródie na známe osobnosti.

V prostredí, kde sú dôležité kliky a lajky, sa stal pojmom, a tak nečudo, že v dobe zlievania reálneho a virtuálneho sveta po ňom chňapli aj v tradičnej televízii. Košarišťan vlani prijal ponuku účinkovať v jednom z veľkolepých projektov a vďaka kostýmom a imitovaniu hudobných hviezd si slušne pomastil vrecká.

Bývanie Františka Košarišťana, ktorého poznáme pod pseudonymom Fero Joke, sa často objavuje v jeho videách. Zdroj: Instagram.com/@fero_joke

Výraznejšia publicita mu okrem toho pri­hrala ešte masívnejšiu fanúšikovskú základňu, ktorá sa rozrástla aj o ľudí mimo online sveta. A podľa najnovších krokov Fera sa zdá, že ľudový komik aktuálne žne jej plody, hoci tie by jeho skalní a prapôvodní priaznivci mohli označiť za kontroverzné…

V centre diania

Joke sa totiž pustil do akcie, ktorá je v ostrom rozpore s jeho životnou DNA. Zabávač sa roky profiloval ako ten, kto si zakladá na prírode, a svoj domček na Záhorí by nevymenil za nič na svete. Nuž, ale letmý pohľad do listu vlastníctva na katastrálnom portáli odhaľuje Ferovo druhé ja.

