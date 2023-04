Jožo Ráž tvrdí, že na päťdesiatročnú hudobnú kariéru kašle a od roku 2018 nedáva žiadne rozhovory a dokonca nemá ani mobil. Podstatné veci sa však k nemu dostanú. Napríklad že má novú platňu.

Namotivoval sa

Dnešné divadelné scény si to v mnohom zjednodušili. Keďže nových kvalitných muzikálov je málo a licencie na tie svetové sú drahé, nasadli na vlnu, ktorú spustila ABBA. Podľa jej hitov vzniklo dielo Mamma Mia!, ktoré valcuje svet a hrá sa napríklad aj na bratislavskej Novej scéne.

Majstrami v tomto novom muzikálovom trende sú však naši susedia. Tam už pomaly nie je česká hviezda, podľa ktorej piesní by nenaskúšali divadlo. Na svoje si prídu milovníci Karla Gotta, Michala Davida, Waldemara Matušku, Lucie Bílej, Hany Zagorovej, Václava Neckářa, Olympicu, ale aj nášho Elánu. Predstavenie Voda (a krv) nad vodou v réžii Jána Ďurovčíka nadviazalo na slovenský úspech a nadchlo aj v Prahe. Navyše ide už o druhý muzikál kapely v Prahe a rovnako ako Ôsmy svetadiel je stále vypredaný. A teraz sa piesne z predstavenia dočkali aj vlastnej platne. Kmotrami sa stali samotní elánisti, dokonca ani Jožovi neprišlo zaťažko trepať sa do Prahy na slávnostný krst.

Drží ho nad vodou

Hoci sa mu nechce vystupovať, nemá nič proti tomu, aby sa „jeho“ hity šírili ďalej. Preto prišiel do divadla Kalich na skúšky aj na premiéru a teraz na krst nového albumu, ktorý vznikol k prestaveniu. Dokonca mu neprekáža, že odkazuje na jeden z najväčších hitov Elánu – Voda, čo ma drží nad vodou, ktorú však Jožo z duše nenávidí. A nielen preto, že ju musel hrať stále dokola. Spája sa hneď s dvoma tragédiami. So smrteľnou haváriou autora textu básnika Jozefa Urbana, ktorý sa slávy skladby ani nedožil. A Rážovej havárie na motorke, keď sa po návrate z nahrávacieho štúdia v Bratislave zrazil s autom. Za to, že prežil, vďačí strážnym anjelom a milovanej žene Barbore, ktorá boj o jeho život nikdy nevzdala. Paradoxne, je to opäť Voda, ktorá drží nad vodou aj slávu Elánu a nedovolí, aby fanúšikovia na kapelu na odpočinku zabudli.