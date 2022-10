Energický Maroš Molnár na stretnutie do obľúbenej kaviarne neďaleko jeho bytu doslova dobehol z tréningu. A nie sám. Spoločnosť mu robil Darwin, elegantný ibizský chrt, ktorý si nás premeral karamelovými očami. Keď sme si objednali kávu a jeho pán aj zákusok, zdalo sa, že sa netvári nadšene. Akoby pochopil, že sa chvíľu bude nudiť a behanie po lese pri bicykli sa odkladá. Občas nám nakúkal na stôl, či sa posedenie už konečne skončí.

Prechádzka so psom ako psychohygiena

„Darwin je akoby ďalšie dieťa v rodine a pre mňa aj manželku Zuzanu je prechádzka s ním istý druh psychohygieny. Pomáha nám zvládnuť tieto ťažké časy omnoho jednoduchšie,“ povedal o svojom šampiónovi, ktorý už pozbieral trofeje aj v zahraničí. „Neuspokojí sa s hodinkou behania po vonku, dokopy s ním treba chodiť von aspoň na štyri a pol hodiny denne,“ vysvetlil. Maroš Molnár si na psychohygienu s Darwinom vyčlenil dve hodiny, počas ktorých sa snaží nepoužívať telefón.

Pre mnohých je meno Maroš Molnár synonymom chudnutia. Teraz ste zjedli poriadne veľké linecké koliesko. Vy nie ste prehnaný askét, však?

Milujem linecké kolieska, tiež punčový rez a medovníky. Dám si síce koláč, ale potom sa idem domov prezliecť a dve hodiny bicyklovať so psom. Spálim pri tom asi tisíc kalórií, takže jeden koláč v hodnote 150 kalórií je zanedbateľný. Od rána od šiestej do dvanástej som sa hýbal vo fitku, takže môj výdaj a príjem sú v rovnováhe. Viete, ja som sa nikdy neriadil tým, čo má koľko kalórií. Ak športujete, môžete si dopriať. Jasné, že nezjem každý deň desať koliesok a pol torty, ani by mi to nechutilo.

