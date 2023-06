Ako píše redakcia WANDA, pred mesiacom pár priznal vzťah a odvtedy sa Victor pravidelne objavuje u Daniely doma v Tlmačoch, kde si užíva spoločnosť sestier a ich detí, teda aj Danielinej dcérky Lindy. S tou si podľa všetkého herec a študent medicíny rozumie veľmi dobre.

Minulý týždeň prišla šokujúca správa o údajnom Danielinom tehotenstve. „Daniela Nízlová je tehotná s Victorom Ibarom. Je na začiatku tehotenstva. Minulý týždeň bola na prehliadke u gynekologičky v Leviciach,“ napísal záhadný anonym do viacerých redakcií. Tie sa s Twiinskou snažili spojiť, no Daniela sa rozhodla mlčať. Napokon to potvrdila až jej dobrá priateľka.

