Martin Poliačik patrí k dlhoročným tváram spoločenského života. Bývalý poslanec sa počas svojej kariéry v politickom ringu stretol s plejádou konkurentov, a aby s nimi udržal dych, potreboval silné domáce zázemie.

To si s manželkou Hankou definitívne vytvoril pred vyše rokom na začiatku bratislavskej mestskej časti Dúbravka. Rodičia synov Jakuba (9) a Jerguša (7) si v lokalite Polianky vyhliadli novostavbu, na ktorú ich predtým nasmerovala kolegyňa Poliačikovej. Tá býva obďaleč.

“Byt má 80 m2, spolu s terasou 130 m2,” povedal Šarmu Martin s tým, že hľadali niečo blízko školy, kam chodia ich chlapci.

“Aby do školy a zo školy mohli chodiť sami. Projekt, kde sú vysadené mnohé čerešne, sa nám páčil. Sú postavené na myšlienke susedskej komunity a presne tak aj teraz fungujú. Učarovala nám veľká terasa, blízkosť lesa aj kúpaliska, dobré dopravné spojenie s centrom a možnosti MHD, vrátane električky,” vyratúva pozitíva prostredia exposlanec s tým, že sú prví vlastníci bytu a súbor nehnuteľností bol v čase, keď tam tasili peňaženku, len betónovým skeletom.

Dnes už to je prirodzene úplne inak, a to nielen zvonka, ale i zvnútra. Interiér riešili konsenzuálne obaja s manželkou, inšpirovali sa v magazínoch o bývaní, ale nechali si poradiť aj od odborníkov. A je to vidieť.



“Neustále sledujeme obrázky, články, ukladáme si, čo sa nám páči. Do bytu sa to potom prenieslo. Architektonický návrh robilo isté štúdio, technické detaily som niektoré vymyslel ja a stolári ich potom zrealizovali. Detaily a farby riešila väčšinou Hanka,” dodal Martin. Pri pohľade na ich bývanie cítiť útulnosť, ale i funkčnosť a moderný štýl.



