Anna Sklárová (55), ktorá má s hercom Petrom Sklárom dvoch synov, opäť porušila zákon. Nestalo sa tak po prvýkrát. Asi aj to vo veľkej miere prispelo k tomu, že Sklár sa s ňou rozviedol a už dlho je šťastný s novou partnerkou.

Počas leta si Anna opäť vyrobila problémy. Ako si všimol týždenník Plus 7 dní, Polícia SR – Bratislavský kraj na svojej oficiálnej stránke na Facebooku pátrala po žene, ktorá sa vydávala za falošnú lekárku a okradla dôchodkyňu o 3000 eur. Podozrivá z fotografie nápadne pripomínala Annu Sklárovú.

Netrvalo dlho a polícia pred pár dňami uviedla, že blondínku zadržali. Podľa zdrojov spomínaného týždenníka ide o bývalú podnikateľku Annu Sklárovú. „Falošná lekárka už sedí za mrežami,“ zverejnili muži zákona. „Žena po totožnosti, ktorej intenzívne pátrali policajti okresného riaditeľstva PZ Bratislava IV, bola počas uplynulého týždňa zadržaná a umiestnená v cele policajného zaistenia,“ píše sa na sociálnej sieti bratislavskej polície.

Vek a iniciály v oficiálnej správe sedia na Sklárovu exmanželku. „55- ročnej Anne, ktorá pod identitou lekárky zneužila dôverčivosť 84- ročnej seniorky a obohatila sa o 3 tisíc eur, vyšetrovateľ vzniesol obvinenie zo zločinu podvodu,“ stojí v stanovisku. O predĺžení jej pobytu za mrežami rozhodol súd 19.8.2023, kedy ju vzal do väzby. Žene, ktorá sa vydávala za falošnú lekárku hrozí väzenie na 3 až 10 rokov.

V súvislosti s kauzou kontaktoval týždenník hovorcu Krajskej prokuratúry v Bratislave Patrika Hujsu. „Prokurátor podal vo vzťahu k obv. A.S. dňa 18.8.2023 návrh na vzatie do väzby z dôvodu, že existuje obava, že obvinená bude pokračovať v páchaní trestnej činnosti. V danom prípade ide síce len o jednu poškodenú, prokurátor mal však vedomosť o ďalších trestných konaniach, kde bola obvinená už právoplatne odsúdená, alebo sa voči nej vedie v iných konaniach trestné stíhanie pre obdobnú trestnú činnosť," odvetil.

Staré hriechy

Anna Sklárová má problémy so zákonom už roky. Jej exmanžel ostal na synov sám a ona sa rozhodla ísť vlastnou cestou. Občas jej však cestu skrížili paragrafy. Sklárová sa už v minulosti vydávala za falošnú lekárku, okrádala ale aj známych a priateľov.



"Biznismenka" to skúšala aj s nehnuteľnosťami, starožitnosťami a zabŕdla aj do zdravotníctva. Pred 5 rokmi vyskočila v novinách zaujímavá správa. Polícia vyzývala občanov, aby sa jej ozvali, ak o Sklárovej vedia poskytnúť niečo nové. K správe bola priložená fotografia a opis hercovej exmanželky. „Výška 175 cm, štíhla postava, oválna tvár, hnedé oči, plavé vlasy. Na menovanú vydal Okresný súd Bratislava už pred 5 rokmi."



Anna Sklárová skrátka nevie nájsť cestu späť z podfukov. Manželstvo jej stroskotalo pre finančné problémy a 2-ročný pobyt v base. Trest si odpykávala za niekoľkomiliónové podvody. Odvtedy sa každý rok medializujú prípady, v ktorých má prsty.

Invalidná pani Eva Boďová napríklad pred pár rokmi prezradila, ako od nej Sklárová vymámila peniaze. „S Ančou som sa zoznámila v októbri 2014 cez Feďa Šrobára. Kamarátili sme sa a raz mi hovorí, či jej nemôžem požičať štyristo eur, lebo prerába dva byty. Požičala som a o pár dní mi ich vrátila. Klasický ťah podvodníkov - najskôr malá čiastka, potom väčšia suma a už v živote ich neuvidíš,“ povedala Eva.

Anna Sklárová ju potom uprosila, aby jej požičala 5000 eur. Zo svojho účtu ich vybral Boďovej priateľ a ešte v ten istý deň, ako peniaze odovzdali Anne, spoločne absolvovali Ples medikov. Skončil sa fiaskom, Sklárovú s bonvivánom Fedorom Šrobárom († 52) z plesu vyviedli. Bolo to posledný raz, čo pani Eva videla Annu naživo. Na telefóne bola nezastihnuteľná, nepomohlo ani trestné oznámenie.

Herec Peter Sklár minulosť uzavrel, roky je šťastný s partnerkou Monikou. Kedysi vyhlásil: „Nebolo to jednoduché spolužitie a mrzí ma, že týmto všetkým museli prejsť aj synovia, ktorí boli vtedy maličkí. Ale, ako sa vraví, šťastný si vtedy, keď zabúdaš a odpúšťaš. Musím sa k tomu takto programovo postaviť a zobrať si z toho vzťahu len to zaujímavé a pekné, čo bolo. A preniesť sa cez to.“