Za všetko môže sklamanie v láske, keď sa vtedy ešte blondínke Martine Štofaníkovej zrútil šesťročný vzťah s tenistom Dominikom Hrbatým (43). „Bola som sklamaná z rozchodu a hľadala som niečo, čo mi to pomôže prekonať. Viete, keď ste s niekým taký dlhý čas a zrazu tu nie je, je to ťažké. Bratranec Rasťo (Rastislav Antala, prezident Slovenskej golfovej asociácie, pozn. red.) sa už venoval golfu, tak rozhodnutie padlo naň. V maďarskom Dunakiliti som išla do malého golfového klubu. Nemala som peniaze na rozhadzovanie, tak mi tréner zohnal staršie paličky za sto eur,“ spomína. Tie paličky mala až dovtedy, kým sa spoznala s Rorym. „Zdesil sa, aké sú staré, že majú aj desať rokov. On ma potom vybavil lepšími,“ opisuje so smiechom Martina golfové začiatky.

Martina Sabbatini Zdroj: Instagram.com