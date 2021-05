Informácie o rozvode obľúbeného moderátora s jeho manželkou Adrianou, s ktorou majú dvoch synov, spôsobili poriadny rozruch. Forgáčovci sú totiž študentská láska a ich tridsaťročné manželstvo pôsobilo až doteraz harmonicky. Ako nám však prezradil sympatický zabávač, rozvod zatiaľ nie je ústrednou témou ich rozhovorov. „Nehnevajte sa, nechce sa mi o tom hovoriť. Nie je žiaden nový partner ani na jednej, ani na druhej strane. Vzťah sa vyčerpal, dostal sa nejakým spôsobom do slepej uličky,“ povedal nám na úvod Marcel Forgáč. Prvotné správy však hovorili o rozvode a o tom, že sa jeho manželka zo spoločného domu odsťahovala. Hoci len hneď vedľa, do susedstva...

Potvrdzujete teda, že s manželkou žijete v oddelených domácnostiach.

Vzťahy so ženou mám korektné, sme neustále v kontakte. Ona má kľúče od môjho domu, ja od jej domu, parkujem u nej v garáži, ona má veci u mňa. Je to pauza. Nie je to veselé, ale nikto ešte nepodal ani žiadosť o rozvod. Dávame si čas a hlavne moja žena je jedno veľmi inteligentné, veľmi sčítané stvorenie. Jednoducho chceme, aby netrpeli tí, ktorí nemusia.