Mnohí zrejme poznajú taliansky filmový hit Úplní cudzinci. Skupina dlhoročných priateľov sa v ňom stretne pri pohodovej večeri. Tá sa však skončí dramaticky. Jeden z nich totiž dostane nápad, aby všetci vyložili na stôl svoje mobily a nahlas prečítali každú esemesku, ktorá im príde. Zistia, že sa vlastne nepoznajú… Rovnakú tému spracovali aj Nemci či Francúzi. No a už tu máme aj slovenskú verziu, za ktorou stojí aj Petra Polnišová a jej partner Juraj Brocka.

„Film som videla už dávnejšie, a keď sa začala korona a všetci sme boli doma na telefónoch, napadlo nám, že by sme mohli takúto tému spraviť tiež. Film má skvelý scenár, a tak nemalo zmysel zadávať to niekomu, kto by vymýšľal teplú vodu. Povedali sme si, že ho skúsime kúpiť. V našich končinách je to nevídané, lebo väčšinou kupujú scenáre americkí producenti,“ vysvetlila nám herečka a koproducentka. Spojili sa s kamarátkou, so skúsenou producentkou Wandou Hrycovou, ktorej sa nápad zapáčil. A vyšlo to.

O scenár je vraj bitka...

Áno, je to tak. Predstaviteľ spoločnosti, ktorá vlastní licenciu na scenár, hovoril, že v našom regióne Česko, Slovensko, Poľsko je oň veľký záujem. Vravela som si, že to sú obchodnícke triky, ale potom sme zistili, že hovorí pravdu. Sme hrdí, že sme tú bitku nakoniec vyhrali my. Produkovať film v našich končinách je veľmi náročné, sme malá krajina. Aby na seba zarobil, nemôžeme si dovoliť rozpočet ako v krajinách, kde žije osemdesiat miliónov ľudí. Sme však „kinofili“, máme tak radi film, že sme do toho išli. Teraz už len dúfame, že to naše nadšenie a energia, ktorú sme do toho dali, sa vyplatia a ľudia prídu do kín. A dúfame, že ich nezavrú. V tomto období je to naozaj risk, ale musíme fungovať normálne, lebo by sme sa zbláznili, keby sme stále riešili, čo a ako bude. Osud to nejako zariadi.