Slovenský džezmen svetového formátu Peter Lipa je ukážkou kreatívneho muža, ktorý ani po osemdesiatke nemieni sedieť v papučiach v kresle a lúštiť krížovky. Keď sme ho nedávno stretli v bratislavskom Stredoeurópskom dome fotografie na výstave zachytávajúcej jeho tvorivý život, živo so všetkými diskutoval. S autorom fotiek Petrom „Stanleym“ Procházkom spomínal aj na mladosť v kultovom vysokoškolskom V klube, kde kedysi spieval. Práve tam na neho v sedemdesiatych rokoch s obdivom hľadela aj stredoškoláčka Zuzana, ktorú má dnes po svojom boku. Vtedy však ani jeden z nich netušil, že raz si budú obohacovať život ako partneri.

Každý mal svoj život

Na vernisáži fotografií s názvom Peter Lipa, ktorá sa konala v horúci júlový deň, nechýbala ani právnička Zuzana Pavlíková. Pozorná partnerka, stojaca anonymne v dave, v jednom momente starostlivo podala hudobníkovi vreckovku na utretie čela. Keď sme mu pripomenuli tento moment, s úsmevom reagoval: „Áno, stará sa o mňa. Som vďačný, že ju mám. Postretlo ma šťastie, že mám osobu, ktorá mi je taká blízka. Myslím si, že aj jej zásluhou sa mi darí.“ So svojou blízkou dušou trávi aj pracovný čas: „Zuzka vie, kedy a kde spievam, pozná detailne môj program. Čo môžeme, absolvujeme spolu, občas ide so mnou na nejaké koncerty. Veľa času trávime na chate, kam za nami prichádzajú deti. Ja mám svoje, aj ona, takže trávime čas v rodinnom kruhu.“ Peter Lipa má totiž z manželstva s Norou Lipovou trvajúceho 36 rokov troch synov a jednu dcéru. Rozviedli sa v roku 2015. „So Zuzanou sa poznáme veľmi dlho. Každý z nás prežil vlastný život a potom sme sa dali dokopy ako pár,“ povedal nám hudobník.

Mesto aj vidiek

Leto Petra Lipu je pomerne akčné. „Žijem koncertmi, mám ich v lete veľa, ale baví ma to,“ dodal hudobník, ktorý nedávno vydal album s 80 skladbami. Na dovolenku v zahraničí teraz nemyslí: „Oddychujem v iných ročných obdobiach. Do tepla idem v zime, rád chodím na Kanárske ostrovy, je to jednoduché, blízko, to mi stačí.“ Ako obyvateľ bratislavského Starého Mesta si rád zájde von na kávu: „Rád sa stretávam a zhováram so svojimi priateľmi z rôznych oblastí – spisovateľmi, výtvarníkmi, architektmi, muzikantmi. Žijem síce mestským životom, ale mám aj chatu tridsať kilometrov od Bratislavy, a keď je veľmi teplo, radšej trávim čas tam. Je tam voda, stromy, zeleň aj inšpirácia prichádza...“

Spoločný humor

Oslovili sme aj hudobníkovu partnerku.

Peter Lipa o vás hovorí ako o žene, vďaka ktorej sa mu dobre žije. Čo dáva do života on vám?

Dáva mi veľmi veľa, lebo máme spoločný humor, máme všetkých spoločných známych, lebo sme z jedného mesta – z Bratislavy. Tak ako on, aj ja som chodila do vysokoškolského „Véčka“, hoci ma tam ešte veľmi nepúšťali. S kamarátkami nás prepašovali, lebo sme boli ešte len stredoškoláčky.

Je to ako osud, keď sa na to pozriete spätne. Romantické...

Áno. Vo Véčku, z ktorého aj tu na výstave visia fotografie, som ho spoznala a vnímala. Nie sme síce manželia, ale máme jednu veľkú rodinu, on má štyri deti, ja tri, takže ich máme dokopy sedem. Všetky sa veľmi dobre znášajú, majú sa rady a to je veľmi fajn. Navyše veľmi rada varím a pre veľa ľudí, takže toto mi Peter poskytol. (Smiech.) Som fanatička do varenia, mám viac nápadov na bezmäsité jedlá, ako by oni vládali zjesť. Staré príslovie hovorí: „Nestavaj vysoký plot, ale urob väčší stôl.“ A my tie stoly máme všade. Vážne, Peter mi dáva veľa z ľudskej stránky veľmi veľa, spolu cestujeme a spoznávame aj nových ľudí. To ma baví, to je môj život.

Petra Lipu ste prvý raz videli ako stredoškoláčka, ale ako dlho sa poznáte aj osobnejšie?

Poznáme sa vlastne od mojich 25 rokov.

Povedali by ste, že raz sa vaše cesty zídu natoľko, že sa budete deliť o spoločnú domácnosť?

Prišlo to nečakane. V živote by mi to nenapadlo. Ale tak to v živote chodí, udialo sa to neplánovane, necielene.

Aký máte vzťah k jeho hudbe?

Fantastický, vždy som ju počúvala. Nepozerala som televíziu, ale počúvala džez. Dodnes mám doma zapnuté džezové rádio ako kulisu. Aj v tomto si absolútne rozumieme. V aute sa tiež vieme zhodnúť, čo si pustíme. (Úsmev.)

Hovoríte mu otvorene svoj názor na jeho hudbu? Ste prvý poslucháč, keď niečo vznikne?

Hovorím mu svoj názor, je na to aj zvedavý a vždy mi púšťa, čo je nové. Som vždy nadšená.

Spomínal, že trávite veľa času na chalupe...

Áno, máme chatu pri vode blízko Bratislavy. Peter tam veľmi rád pláva. A pláva tak ďaleko, že ho chodím na jazero vyzerať. Teraz dostal odo mňa darček, ľahký plavák, aby ho ťahal vo vode za sebou, keďže ďaleko pláva. Stane sa, že chystám obed, odrazu sa pozriem a on je už je na druhej strane jazera... Rád hrá pingpong, usporadúvame na chate priateľské turnaje. Akciu voláme Lipa Cup.

Ste skrátka spoločenskí. Cítite energiu, ktorú dostávate od iných ľudí?

Naozaj máme radi ľudí a veľmi veľa z nich k nám stále chodí. To je super. U nás sú dvere otvorené, byť s ľuďmi je veľká radosť.

