S manželkou úspešného golfistu Roryho Sabbatiniho, rodáka z juhoafrického Durbanu, sme sa telefonicky spojili krátko po jeho úspechu. Martina, na Slovensku za slobodna známa ako Štofaníková, je vlastne dôvodom, prečo má Slovensko z LOH v Tokiu ďalšie striebro. Vďaka jej láske totiž Rory prijal v decembri 2018 slovenské občianstvo s cieľom pokúsiť sa pre našu krajinu získať na olympiáde v Tokiu historickú medailu v športe, v ktorom doteraz Slovensko príliš neoslňovalo.

Ako to vyzerá v Tokiu? Iste vami lomcujú obrovské emócie...

Stále sa z toho spamätávame. Už som si asi trikrát aj poplakala. Najprv na greene osemnástky, keď urobil posledné birdie a dostal sa na mínus sedemnásť, a druhýkrát som si poplakala, keď nám už došlo, že to vyzerá na striebornú medailu. Do tretice, keď som ho videla na pódiu a zdvíhali sa vlajky vrátane slovenskej. Všimla som si, že Rorymu tiež vyšla slza. Je to emočne strašne silné. O tomto sa nám ani nesnívalo.

Určite ste však šli na olympijské hry s očakávaniami…

Lenže golf je šport, ktorý môže úplne prekvapiť v porovnaní s tým, aké má človek očakávania. Išli sme urobiť pekný výsledok, náš cieľ bol dostať sa do top desiatky, aby sme svietili na tabuli. To, že sa podarila medaila, je niečo neskutočné. O tom sa nám ešte ani ráno nesnívalo. Hoci sme o tom žartovali, ale stále som neverila, že by sa to mohlo udiať. Boli sme si vedomí, že Rory nemal najlepšiu sezónu, to by fakt muselo niečo vystreliť. A skutočne vystrelilo. (Smiech.)