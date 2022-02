V máji 2020 sa stala moderátorka a tvorkyňa šoubiznisovej relácie Smotánka mamou. Dcérka Ella je pre Eriku doslova vymodlené dieťa, no keďže sa blondínka stala mamou vo vyššom veku, prehodila jej dovtedajší svet a životný štýl hore nohami. Aké je pre Eriku Judínyovú materstvo, prezradila v rozhovore.

Väčšinu života ste donedávna žili ako slobodná, bezdetná. Príchod dcérky iste výrazne zmenil váš život. V čom najviac?

Prvá myšlienka vždy patrí malej. Prestala som rozmýšľať nad svojimi potrebami, sú potlačené do úzadia. Rozmýšľam už cez malú, na prvom mieste sú potreby dieťaťa. Nemám problém s tým, čo som nikdy nerobila – denne variť. (Smiech.) Dokonca variť zdravo a snažím sa aj dobre, aby jej to chutilo. A pritom ma varenie vôbec neobťažuje, je to veľmi automatické. Zrejme je to tak v prírode nastavené.

Pomáhate si receptami z internetu, z kuchárskych kníh? Predsa, keď ste predtým nevarievali, nespadne táto zručnosť zrazu z neba.

Áno, pozerám recepty alebo konzultujem s mamou. Pripravujem jedlá s množstvom zeleniny, dávam pozor, aké mäso kupujem. Snažím sa k tomu pristupovať zodpovednejšie. Navyše, Števo mi veľmi pomáha a všetko uľahčuje. Mám v ňom parťáka, ktorý je úplne rovnocenný v starostlivosti o malú. Keď nemôžem alebo nevládzem ja, s výnimkou dojčenia, samozrejme, potiahne on.

V čom vás najviac prekvapil ako otec?

Ja som ani netušila, čo sa v ňom skrýva. Nechcem ho zbytočne chváliť. (Smiech.) Ale je to pravda. V noci, keď vstávame, prinesiem mliečko, ktoré odsávam, Števo ju zatiaľ prebalí, dá jej papať. Automaticky rieši, čo treba. Keď niekam ideme, ja prichystám veci a on ich zbalí, vie to tak systémovo urobiť, aby sa veľa zmestilo. Dobre sa dopĺňame.

Konečne sa dočkali. Skrúcaný a Judínyová sú rodičmi malej Elly. Zdroj: INSTAGRAM

Nie je teda ten otec, ktorý spí vo vedľajšej izbe...

Malá spí s nami v posteli, a preto to nie je pre nás dvoch plnohodnotný spánok. Niekedy ju máme krížom cez posteľ, lebo tie polohy, ktoré robí naša dcéra počas noci, nám dajú zabrať. Človek potom spí s jednou nohou na zemi a podobne. (Smiech.)

Videli ste ako výhodu, že váš manžel už mal deti v predošlých manželstvách? Keď ste takmer pred dvomi rokmi išli z pôrodnice domov, rátali ste s tým, že vám bude oporou?

Vtedy bola u nás moja mamina, ktorá nám aj dnes výdatne pomáha. No v nemocnici na mňa padol obrovský pocti zodpovednosti a pamätám si, že keď sme prišli domov, ako prvé ma prekvapilo, že Števko začal hneď okolo malej veľmi kmitať. A to mi výrazne pomohlo. Odľahlo mi, keď som videla, že na to nie som sama. Napríklad v noci, keď čo i len mrnkla, Števo bez reptania skákal. Aj ja, samozrejme, ale nenechal ma v tom skrátka samu.

Mali ste po pôrode aj také typické „prvomamičkovské“ strachy z toho, čo si teraz počnete s tým malým dieťatkom, či to zvládnete?

Skôr to bol pocit zodpovednosti, aby sme nič nezanedbali, aby všetko bolo stopercentné, aby sa jej nič nestalo. Také ochranárske zmýšľanie.

Teraz už je vnímavejšia, ako keď bola bábätko, na ktoré sa dá celé dni len usmievať. Platí to, čo sa hovorí o zrelších rodičoch, že sa snažia viac edukovať dieťa, ako hrať sa s ním? Kupujete jej takzvané vnímavé hračky?

Vnímavá je teda dosť. Vtipné je, ako reaguje, keď nás vidí v časopise alebo v televízii – pozná nás. Dokonca vytiahla nejaké CD, kde je Števkova fotka, a utekala s tým a vykrikovala: Tata. Teraz na Silvestra, keď bol každú chvíľku v nejakej televíznej relácii, okamžite ho identifikovala. Videla párkrát už aj Smotánku, hoci je to čas, keď sa už pomaličky ideme kúpať. No keď ma tam vidí, hneď na začiatku kričí: Mam! A áno, snažíme sa hrať sa s ňou hry, aby sa vzdelávala. Má aj interaktívne hračky. Robí pokroky, ale neviem to nestranne posúdiť. Musím zaklopať, javí sa ako šťastné a zdravé dieťa. Miluje mačičky, nezaprie sa, že je moja. Pre ňu je mačka „mau“. Celkovo zvieratká má rada, snažíme sa v nej budovať vzťah k nim. Myslím, že má všetko, čo patrí k jej veku. Ale kupujeme málo, väčšinu vecí dostávame. Vyzerá to tak, že obaja máme v aute plný kufor detských hračiek a postupne ich vyťahujeme. Prichádza to zo všetkých strán v rodine. Ella je veľmi vzácne bábätko, takže dostávame všetko na kilá.