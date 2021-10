Mnohonásobnú zlatú slávicu Lucie Bílú sme stretli na bratislavskej klinike estetickej medicíny, ktorej je dlhé roky nielen klientkou, ale i tvárou. Nedalo sa preto nespýtať sa, aké omladzujúce zákroky tu podstupuje „Som rada, že mám miesto, kde si môžem preveriť všetky svoje súčiastky – srdce, cievy, krvný obraz. Starajú sa tu totiž nielen o krásu, ale aj o preventívne prehliadky a to je to, čo ma tu najviac zaujíma,“ prekvapila.

Iste neodoláte ani procedúram, ktoré pomáhajú zachovať si mladistvý vzhľad...

Vďaka klinike YES VISAGE mám v poriadku vlasy. Dopriavam si zábaly, vlasové kúry, ale i masáže. Vravievam, že keď sa nepodarí obrázok, rámček musí byť pekný. Takže rámček mám v poriadku. (Smiech.) Ale čo sa týka obrázka, s tvárou som si ešte nenechala nič robiť. Nevravím, že by nebolo treba, ale zatiaľ som nenašla odvahu. Viem však, že keby som sa raz rozhodla, sú tu citliví odborníci, ktorí by mi neublížili a zachovali môj vzhľad. Zatiaľ ešte maľujem do tej tváre ja.