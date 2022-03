"Ľudia si myslia, že mám auto so šoférom, ochranku, sekretárku, ktorá rieši moju agendu. Nič také nie je. Ja nepoberám žiadnu rentu a popravde je to z hľadiska môjho biznisu dokonca obmedzujúce. Nemôžem robiť množstvo vecí, pretože nie sú vhodné pre partnera prezidentky," hovorí Juraj Rizman (46).

Komunikačný poradca a bývalý občiansky aktivista Juraj Rizman, ktorý sa venuje aj bezpečnostnej problematike, je zo situácie na Ukrajine zhrozený. Pritom má doma najsilnejšiu ženu Slovenska Zuzanu Čaputovú. Aké je tajomstvo ich vzťahu?

Bezpečnostná situácia sa rapídne zhoršila. Preniesol sa strach aj do vašej domácnosti?

Tešili sme sa, že sa po pandémii konečne slobodne a zhlboka nadýchneme. Ruská invázia na Ukrajinu nám tieto plány výrazne skomplikovala. Namiesto návratu do normálu teraz riešime vojnu u susedov a tisíce ľudí v núdzi, ktorí u nás hľadajú bezpečie. Nemáme strach. Nie je dôvod mať strach. Skôr naopak, vzrástlo v nás odhodlanie pomôcť ľuďom, ktorí utekajú pred bojmi, a pomôcť demokratickej a slobodnej Ukrajine v jej obrane proti agresorom.

Čo ste si s pani prezidentkou povedali bezprostredne po tom, ako sa objavila informácia o napadnutí Ukrajiny?

Zhrození sme sledovali, ako prvé ruské rakety dopadali na ukrajinské mestá. Rozprávali sme sa o tom, že 24. februára 2022 sa zmenil svet... Možno si to ešte ani plne neuvedomujeme, ale to, čo spravilo Rusko, bude mať nedozerné následky na nás všetkých – politicky, bezpečnostne, ale aj ekonomicky.

Juraj Rizman, partner prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, je komunikačný poradca a moderátor relácie Bezpečne SK. Bývalý občiansky aktivista, najmä v oblasti ochrany ľudských práv, životného prostredia a obrany občianskych organizácií. Bol dlhoročným členom Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie. Zdroj: MATEJ KALINA

Zuzana Čaputová je aj hlavná veliteľka ozbrojených síl. Radí sa s vami v niečom ohľadom bezpečnosti, keďže sa tomu ako laik venujete?

Nie. Toto sú presne veci, ktoré pani prezidentka rieši len s najvyššími ústavnými činiteľmi, členmi Bezpečnostnej rady SR a velením Ozbrojených síl SR. Ja síce som fanúšik vojenskej histórie a človek, ktorý má reláciu o obrane a bezpečnosti, ale radiť v tejto oblasti pani prezidentke by som si naozaj nedovolil.

Niekde ste spomínali, že ste viac emotívny ako vaša partnerka. Ona pristupuje k problému s chladnou hlavou. Kto je teraz komu väčšou oporou?

Nesúťažíme. Sme si oporou navzájom.

Máte za sebou operáciu kolena. Čo sa stalo?

Operovali mi meniskus. Kedysi som robil šport, bol som dráhový cyklista, čiže to súvisí s opotrebovaním kolien. Po štyridsaťpäťke to už nie je bohviečo. (Smiech.)

Čomu sa venujete?

Som na voľnej nohe, živnostník. Mám viacero klientov, ktorí pôsobia v politickej alebo environmentálnej oblasti, napríklad Slovenskú klimatickú iniciatívu alebo iniciatívu Budovy pre budúcnosť. Sú to organizácie, ktoré sa snažia, aby sa klimatická téma stala jednou z centrálnych. Pomáham im odkomunikovať tému smerom k médiám, politikom, pripraviť im materiály, ktoré budú zrozumiteľné pre všetkých. Toto ma živí.

Byť partnerom prezidentky je v niečom obmedzujúce?

Ľudia si myslia, že mám auto so šoférom, ochranku, sekretárku, ktorá rieši moju agendu. Nič také nie je. Ja nepoberám žiadnu rentu a popravde je to z hľadiska môjho biznisu dokonca obmedzujúce. Nemôžem robiť množstvo vecí, pretože nie sú vhodné pre partnera prezidentky. Náhodou som sa napríklad dozvedel, že by som nemal hrať loto, pretože je tam ustanovenie o zamedzení prania špinavých peňazí. (Smiech.) Takže od takýchto drobností až po to, že nie je vhodné, aby som vstupoval do komunikácie s niekým, nad kým má pani prezidentka výkonnú moc. Sú to ministri, poslanci...

Čo ak porušíte pravidlá protokolu?

Niečo je písané, niečo nie. Keď sme začali vzťah, tak som dobrovoľne odišiel z Kancelárie prezidenta. Sme presvedčení, že máme robiť veci, ktoré nie sú v konflikte záujmov.

Spomínali sme operáciu kolena. Starala sa o vás vzorne pani prezidentka?

Áno starala sa, je nápomocná.

