Módny návrhár Fero Mikloško (47) nás pustil do svojej kúpeľne. Prezradil, aký sen si v nej splnil a aké prípravky používa.

Ako veľmi ste si dali záležať na dizajne kúpeľne? Dali ste si spraviť návrh alebo je to čisto vaša predstava a realizácia?

Dosiahnuť vysnívanú kúpeľňu je ako dokončiť vysnívané šaty zákazníčky, je to dlhý proces. Mojou najdôležitejšou podmienkou bolo denné svetlo, lebo milujem v tejto miestnosti živé kvety a slnko. Moja kúpeľňa má veľké strešné okno, z ktorého mám výhľad priamo na Bratislavský hrad a Staré Mesto. Sledovať Hrad a jeho okolie počas rannej hygieny je skutočne inšpirujúce a vždy ma tento pohľad nabije energiou. Okolo vane mám desiatky živých kvetov a rôzne sochy zvierat. Cítim sa tu trochu ako v lese, milujem pocit spojenia prírody, umenia a pohody u seba doma.

Menili by ste niečo na svojej kúpeľni? Je ešte niečo, čo vám prekáža alebo chýba?

Táto kúpeľňa nie je prvá v mojom živote, preto je už väčšina „chýb“ vychytaná. Vždy je však čo zlepšovať. V ideálnom svete, v snovej predstave, by som chcel veľké francúzske balkónové dvere s ešte krajším výhľadom a aspoň viaceré okná pozdĺž celej jednej steny v kúpeľni. Tiež by mohla byť väčšia, ale to len v ideálnom svete. Moja aktuálna kúpeľňa mi v súčasnosti veľmi vyhovuje!

Kúpeľňa módneho návrhára Fera Mikloška v Bratislave. Zdroj: EMIL VAŠKO

Koľká v poradí je, čo sa týka obľúbenosti priestorov v byte?

Jednoznačne v TOP 10! (Smiech.) Určite patrí na prvé dve priečky. Mám málo času, často nič nestíham, väčšinou som v ateliéri mimo môjho bytu, preto keď som už doma, chcem oddychovať a nabrať novú energiu. Čas trávim v kuchyni, ktorú mám spojenú s obývačkou, alebo v mojej kúpeľni.