V sobotu podvečer sa predseda parlamentu a známy "multiotecko" Boris Kollár stal účastníkom dopravnej nehody, keď do vládnej limuzíny vrazilo iné auto. Politika transportovali do nemocnice s viacerými poraneniami vyžadujúcimi si operáciu. Po jeho prevezení do nemocnice sa pred ňou objavili dve jeho expartnerky – Andrea Heringhová (40) a Petra Krištúfková (43) a niektoré z jeho detí, no pre prísne koronavírusové opatrenia ich dovnútra nepustili.

V šoku!

Kontaktovali sme Andreu Heringhovú, ktorá ako jediná má s Borisom Kollárom dve deti a niekoľko rokov bola považovaná za jeho oficiálnu partnerku, preto má medzi matkami jeho detí výnimočné postavenie. Keď sme sa brunetky spýtali, ako prežíva tieto chvíle, dostali sme expresívnu odpoveď. „Nedá sa ani slovami opísať, ako som sa zľakla, bol to šok!“ vyjadrila sa Andrea na otázku, ako reagovala, keď sa dozvedela o autonehode otca ich spoločných detí Sary Zoe a Borisa.