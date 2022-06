Keď vás život preplieska a vám sa podarí postaviť sa na nohy, nadobudnete pocit, že ste svoj kalich horkosti už vypili a teraz musí byť len dobre. Aj Nikol Fridrichová, výrazná postava 12. série farmárskej šou, má za sebou v živote všeličo. Keď sa s ňou Šarm pred dvoma rokmi zhováral po tom, ako zo šou vypadla, porozprávala šokujúce veci. Päť dní pred nástupom na Farmu jej diagnostikovali epilepsiu, v minulosti mala problémy s chrbticou, zápal žalúdka aj astmu.

Týral ju partner

Oveľa horší ako choroby bol jej partnerský štart do života v mladom veku. V osemnástich sa zamilovala do muža, z ktorého sa vykľul tyran. „Keď som otehotnela, prvý aj tretí trimester som bola na rizikovom... Mala som zlomené tri rebrá...“ povedala. Keď porodila, odišla k rodičom. Vzťah definitívne ukončila až vtedy, keď ju partner napadol pred dvojročnou dcérou. „Padala som na dno, rúcala sa. Hovorí sa, že Pán Boh naloží na človeka toľko, koľko znesie, tak ja som zniesla veľa...“ povedala Šarmu Nikol. Nakoniec sa pozbierala práve kvôli dcére. „Od 23 rokov som sa začala zoceľovať a pracovať na sebe,“ dodala s tým, že pracovala aj na tom, aby im zarobila na slušný štandard.

Preplakala dva dni

Teraz musí nájsť silu a zabojovať s ťažkou chorobou. Na Instagrame, kde ju sleduje takmer stotisíc ľudí, zverejnila fotografiu, na ktorej je uplakaná, so slovami: „Došli výsledky z biopsie. Rakovina potvrdená...“ Zaplavili ju tisíce podporných správ. Prvotný šok však musela prekonať sama. Netvári sa, že ju to nepoložilo. „Dva dni som prerevala, preležala v posteli, stále som na liekoch,“ priznala. Dôležité je, že vstala. „Poležíme v posteli, poplačeme, poľutujeme sa, rozbijeme niečo, kopneme do niečoho, ale vždy vstaneme a budeme silnejšie. Vždy má človek na výber. Buď sa zostaneš ľutovať, alebo sa s tým budeš musieť zmieriť, lebo to nezmeníš. Kocky sú hodené. Hovorí sa, že bolesť časom prejde. Neprejde, len si na ňu zvykneš. Takže poďme ku.va bojovať,“ povedala tvrdo s tým, že silné ženy sa nevzdávajú. No keďže nie je zo železa a treba byť k sebe láskavá, pripúšťa, že si do tej postele ešte ľahne...

Telo si pamätá

Nikol, ktorá si na seba naberala veľa aktivít, naznačila, čo môže podľa nej stáť za vážnou chorobou - rakovinou krčka maternice. „Nebavia ma tie myšlienky a ľutovanie sa, prečo práve ja,“ naznačila v príbehu na Instagrame, že ani ona sa nevyhla otázkam, ktoré si kladie veľa ľudí, keď sa im deje niečo zlé. No hneď si odpovedala a naznačila, prečo ju postretla ťažká choroba: „No prečo asi, ty krava – lebo si celý život na seba s.ala a telo si pamätá. To, že rok sa začneš o seba starať, tak sa z toho nikto nepo.ere...“

Nikol mala vždy veľa aktivít, aby zarobila peniaze, ale neváhala sa rozdať pre iných. A učila tomu aj dcéru. „Je to rozumné dievča, vychovávané k láske k ľuďom aj zvieratám – berieme si napríklad do dočasnej starostlivosti mačky a vidí, že treba pomáhať aj slabším ľuďom,“ povedala pred dvoma rokmi Šarmu, keď zháňala pomoc pre týrané matky s deťmi v azylových domoch.

Zabojuje aj hubami

Bývalá farmárka naznačila, že už prečítala všetky dostupné články na internete a bojovať s chorobou mieni aj zdravou stravou. Naobjednávala si už aj hubu reiši, ktorej sa hovorí božská huba nesmrteľnosti. Podnikateľka na internete síce ironicky dodala, že keďže jej nikto nechce poslať „dva litre“, tak ide robiť, niečím zamestnať hlavu, ale vzápätí priznala, že aj tak má v sebe prázdno, je bez emócií. Bude sa to striedať, ale ako povedala, dôležité je vždy vstať. Nikol teda vstáva a avizuje, že si ide dopriať dovolenku.