Lucia Mokráňová sa zviditeľnila vďaka farmárskej reality šou. Do projektu išla pred rokmi preto, aby sa spamätala po ťažkých udalostiach v súkromí – zdrvila ju totiž smrť jej expriateľa, hokejistu Jozefa Salajku (†30), ktorý sa zabil na motorke, a aj ona sama mala nehodu. Dnes je spokojná po boku žilinského podnikateľa Martina Majdáka, ktorý jej však tiež pripravil ťažké chvíle. Pred pol rokom mal ťažkú autonehodu a potrápili ho aj problémy so srdcom. Našťastie, všetko zlé je zažehnané.

Lucia už na Farme rozprávala o svojej ceste od nadváhy k trénerstvu a neskôr sa z nej stala influencerka v oblasti športu, výživy či kozmetiky. Má aj know-how pre zdravý partnerský vzťah?

Čo pre vás znamená zdravý životný štýl?

Je to celý môj život, som tak nastavená. Pohyb by ľudia nemali brať za trest, ale za odmenu. Je nielen balzamom pre telo, ale najmä pre dušu. A celkovo pre „hlavu“. Keď nemáte dobrý deň, dáte si slúchadlá a idete si zabehať alebo na prechádzku.

Lucia Mokráňová, Dominika Mirgová a Jany Landl počas benefičného live workoutu a krstu knihy vegánskych receptov „Keď nevládzeš, tak sa najedz“ Zdroj: MICHAL SMRČOK

Máte obľúbený typ športu?

Nie, ale čoho sa chytím, to mi ide. Každý šport robím s obrovskou vášňou. Milujem napríklad snoubording, lyžovanie, tiež hokej. Dokonca som hrávala ženský hokej, to bola moja veľká láska. Zatiaľ čo som chodila na tréningy a na zápasy, moje kamarátky chodili na prvé diskotéky. Začala som mať pocit, že mi kamarátky unikajú medzi prsty. S hokejom som nakoniec prestala, lebo vyhrala túžba po spoločenskom živote s ostatnými dievčatami.

Vedeli by ste si predstaviť návrat k hokeju?

Jasné, lebo keď si obujem korčule, hneď chcem hokejku do rúk. Dokonca už som dcéru bola učiť korčuľovať a priateľovi som hovorila: Poďme na ľad zahrať si hokej.

Vaša dcéra má takmer tri roky, myslíte, že ju to tiež bude ťahať k športu?

Ona ma vidí, keď cvičím, takže ma napodobňuje. Už chodí na gymnastiku a opakuje to, čo vidí doma, takže sa to tam črtá.

Máte aj, naopak, najneobľúbenejší šport?

Nemám rada pokojné športy. Vyskúšala som napríklad jogu, ale nebavila ma. Pozerala som po ľuďoch okolo, ako všetci pekne sedia, a čakala, kedy sa to skončí. Možno si ju raz odcvičím v rámci nejakého programu, ale určite ju nevyhľadávam.

Lucia je známa svojím zdravým životným štýlom. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CfmAw2aDRDK/

A keď potrebujete úplne vypnúť, čo robíte?

Dám si slúchadlá a idem behať do prírody, do lesa. Tam dám akúkoľvek emóciu zo seba von, zatnem zuby a behám. Cez pohyb vyventilujem všetko.

Aj oblečením sa dajú dať najavo emócie. Čo nosíte najradšej?

Prakticky stále nosím športové veci, ale keď je príležitosť, rada sa oblečiem extravagantne. Málokedy nosím džínsy. Aj v súkromí väčšinou nosím tepláky, legíny a tenisky – to je môj šatník.

Zvykne vám partner radiť a hovoriť do obliekania?

Keď sa niekam chystám, pošlem priateľovi fotku. On je veľmi dobrý kritik, vždy mi vždy povie, čo sa mi hodí, čo nie, kde ubrať, kde pridať. Keď idem na akciu, pýta sa ma, kam idem a čo si chcem obliecť. Minule som mu povedala, že si chcem obliecť červené šaty, tak zareagoval: Dobre, to je fajn – len nie čiernu. Ja totiž vždy, keď môžem, siahnem po čiernej. Od priateľa si pýtam rôzne rady, nielen v obliekaní, ale aj v živote.

Dáte si povedať?

Takto… (Smiech.) Keď som bola sama, povedala som si, že hľadám človeka, ktorý príde do môjho života, buchne po stole a povie mi: Luci, takto sa to nerobí! a ukáže mi cestičku, ako áno. To som našla. Je to chlap, ktorý sa nezosypal, keď ma zbadal. V predchádzajúcich vzťahoch som vždy mala pocit, že mám „navrch“. Nikto ma nevedel skrotiť, až prišiel Martin. Zobral ma na dovolenku a povedal mi: „Ty budeš mama mojich detí, poďme si urobiť dieťa.“ Aj keď som povedala nie, všetko bolo rýchle a intenzívne, od prvého momentu som vedela, že to bude človek, ktorý mi zmení život. Stále hovorím, že na to dobré si musíme počkať. V lete to budú už štyri roky, čo sme spolu.

Mali ste aj krízu vo vzťahu?

Vždy sa nájde nejaká kríza, ale nie v pravom zmysle slova. Veľa sa zmení s príchodom dieťaťa, keď čas, hodnoty a nálady sú úplne iné – najmä v situáciách, keď priateľ príde po celom dni z práce a ja som doma s dieťaťom a všetko sa len učím. Určite boli nezhody. Veľmi dobré je sadnúť si za jeden stôl, a hoci je to ťažké, všetko si vydiskutovať. Boli aj slzy, ale povedali sme si, že to zvládneme.

Ste skôr typ, ktorý vedie diskusiu a ide problémy riešiť?

Nie, vôbec nie. Som skôr flegmatik. Chcem, aby sa na to zabudlo a aby sa to vyriešilo samo, ale viem, že to nie je možné. Skôr priateľ je ten, ktorý povie, poďme sa o tom pobaviť. Ja sa nerada hádam a nerada riešim konflikty. Ale to nie je správne, lebo, keď partnerský život nechávate len tak niekoľko rokov, partneri sa odcudzia.