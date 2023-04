Obľúbená komička si užíva dovolenku v Indonézii. Momenty z jej súkromného života často zdieľa aj so svojimi fanúšikmi na sociálnych sieťach. Výnimku preto neurobila ani teraz. Z exotickej dovolenky sa pravidelne hlási a ukazuje, ako si vychutnáva chvíle voľna. Ak by ste však čakali, že preleží celý čas iba na pláži, mýlili by ste sa!

Evelyn sa totiž rozhodla, že na dovolenke vyskúša niečo, čo ešte nezažila. Aj preto sa na Instagrame pochválila fotkou so surfom. A že to bola láska na prvý pohľad, hovorí aj ona sama. „Bola to bomba! Prvá hodina za mnou. Už teraz to milujem...,“ napísala k záberom po prvej lekcii surfovania.

Komička sa dokonca pochválila aj tým, ako jej to na surfe išlo. „Dnes prvýkrát na surfe,“ okomentovala fotku, na ktorej stojí na surfe priamo na vlnách. „Mala som pocit, že jazdím na Cunami ... Ale bola to len vlnka,“ dodala k ďalšiemu záberu.