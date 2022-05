Zabávačka Eva Kramerová sa pred pár mesiacmi vybrala na nákupy. Ako svoju prioritu si stanovila splniť si životný sen o dokonalom bývaní. Niežeby známa moderátorka nemala kde skloniť svoju blond hrivu, ale vždy sa to dá na lukratívnejšom mieste. A také si Evelyn napokon vyhliadla v bratislavskom Starom Meste.

Na dobrej adrese

Kramerová ešte v roku 2017 tasila peňaženku na byt v treťom obvode. Nové Mesto jej ponúklo širšie centrum metropoly, kde je to len na skok do Národného futbalového centra, ale i na tribúnu moderného zimného štadióna. Nie je tu problém ani s MHD, pre populárnu Evelyn je však zrejme pohodlnejšie využívať komfort svojho auta. To môže parkovať pred nízkou budovou a ďaleko to nemá ani pred prah svojich dverí.

Influencerka totiž býva hneď na prízemí, takže sa zdalo, že žiadne schody ani výťah k životu nepotrebuje. Z nehnuteľnosti sa pochválila napríklad zábermi štýlovej červenej chladničky a domácich spotrebičov značky, ktorým robila reklamu.

Po úspešnej rekonštrukcii staršieho bytu sa mohlo zdať, že Evelyn už nič k šťastiu nechýba. Kto by bol povedal, že to napokon budú spomínané schody a výťah…

Evelyn má vkus. Zdroj: swoboda-williams.sk

Zatúžila po hviezdach

Šarmu sa podarilo zistiť, že blondínke sa asi zacnelo po výškach. A tak si kúpila byt na najvyššom poschodí na lukratívnejšej adrese. Druhá nehnuteľnosť Evy sa nachádza priamo v historickom centre Bratislavy a podľa verejne dostupných informácií k nej prišla vlani v decembri. Návnada na kupcov v podobe inzerátu sa dokonca stále nachádza na stránke istej prestížnej realitky, no už s poznámkou, že byt je predaný.

Kramerová sa tak podľa opisu stala majiteľkou svetlého dvojizbáku so strešnou terasou a s jedinečným výhľadom na Bratislavský hrad. Celková plocha nehnuteľnosti, ktorá sa skutočne dá nazvať kráľovstvom Evelyn, má 132 m², z čoho si úžitková plocha ukrajuje 71 m² a krásna terasa 61 m². Celá paráda sa rozkladá v novej nadstavbe na piatom poschodí zrenovovaného domu z roku 1924.

