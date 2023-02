Dcéra niekdajšieho pána východoslovenských železiarní Alexandra Rezeša (†54) sa na sociálnych sieťach prezentuje estetickými zábermi a motivačnými citátmi.

Väčšina fotiek Evy Varholíkovej je čiernobiela a zachytáva príťažlivú štyridsiatničku pri pózach v reštaurácii, na prechádzke malebnými Košicami či pri zamyslených pohľadoch do objektívu. Evin Instagram však okrem týchto snímok informoval aj o jednej zaujímavej skutočnosti.

Vrtkavý osud

Okrem Varholíkovej je totiž v metropole východu doma aj známa majiteľka siete skrášľovacích kliník Natália Selveková. So svojím tímom dermatológov žne úspechy medzi dámami, ktoré na sebe badajú nedostatky, lebo im pomáha cítiť sa lepšie. Presne to pred jedenástimi rokmi potrebovala aj Eva, ktorá na maďarskej diaľnici spôsobila tragickú nehodu so štyrmi obeťami.

Málokto vie, že len mesiac pred obrovským nešťastím sa prominentné Košičanky dohodli na spolupráci a išli spolu podnikať. V júli 2012, štyri týždne pred smrteľnou haváriou, vznikla ich eseročka. Tá mala byť pre Evu vstupenkou do veľkého biznisu a cestičkou k práci, ktorú milovala.

Obe ženy mali všetko do detailov premyslené a vytvorili základy projektu, ktorý im mal zabezpečiť bezstarostné noci azda až po dôchodok. Varholíkovej stopku v biznise však vystavil tragický moment v Maďarsku, za ktorý si v budapeštianskej väznici odsedela šesť rokov.

