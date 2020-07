Europoslankyňa sa rozhodla pre naozaj radikálnu zmenu imidžu, na ulici by ste ju nespoznali. Dredy ju neskutočne zmenili. Účesom sa pochválila na sociálnej sieti a k fotkám napísala filozofickú úvahu: "Osobná sloboda jednotlivca pre mňa začína a končí tam, kde sa začína a končí osobná sloboda niekoho iného. Kým nezasahujeme do slobody toho druhého, nie je čo riešiť."

Dodala, že dredy sa jej vždy páčili a má ich aj jej syn a jeho krásna priateľka. "A tak som si povedala, prečo to neskúsiť práve toto leto? Človek nikdy nevie, koľko liet ešte príde. So, here I am, pripravená na všetko, aj na poriadnu dávku pravého slovenského hejtu," dodala s tým, že všetkým želá leto splnených prianí a túžob a veľa tolerantných a srdečných ľudí okolo seba.

