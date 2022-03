Pred pár dňami šoubiznisovým éterom prehrmela správa o konci moderátorky Didiany v rádiu, ktorého bola 25 rokov pevnou a medzi poslucháčmi obľúbenou súčasťou. Vzápätí sa programový riaditeľ Fun rádia Marek Mikušek vyjadril, že Didiana v prieskumoch obľúbenosti vyšla veľmi dobre a plánujú s ňou naďalej pokračovať v inom formáte. Moderátorka si zatiaľ už zhruba mesiac čerpá voľno a podľa všetkého sa nenudí.

Golf pre ženy

Roky je o blondínke známe, že má vášeň pre golf. A práve na greene sa nám ju podarilo zastihnúť. „Ako vidíte, vôbec sa nenudím. Ale niekedy sa práveže aj rada nudím,“ povedala nám so smiechom hneď na úvod.

Neplače teda doma do vankúša nad svojím ďalším pracovným osudom? „Ale kdeže! Pripravujem golfový turnaj pre ženy, aby sa nebáli chodiť na golf, aby sme si spolu lepšie zahrali. Teším sa aj do Kremnice na dámsky víkend, kde máme golfový trenažér. Skrátka chcem riešiť priateľstvá medzi ženami, aby nemali pocit, že je to mužský šport, lebo stále máme na Slovensku málo golfistiek,“ vysvetlila zámer.

Golf sa všeobecne považuje za drahý šport, ktorý je len pre vyvolených. Podľa Didiany sa však dá začať aj s nízkou investíciou. „Chcem ženám ukázať, že sa nemusia báť ani nákladov na výstroj. V poslednom období napríklad veľa ľudí začalo robiť skialp, ale ani vybavenie na tento šport nepatrí k najlacnejším. Pri základnej súprave na golf je počiatočná investícia do tisícky. Navyše, palice sa dajú aj požičať alebo v bazároch zohnať lacnejšie, takže toto chcem ukázať tým, ktorí majú výhrady, že je to drahý šport. Dôležité je len chcieť, a keď to človeka očarí, nebáť sa. Tomuto sa teda intenzívne venujem a ešte k tomu organizujem dámsky víkend na začiatok apríla,“ vymenúva Didiana svoje aktivity.