Pred pár dňami prišla Silvia o svoju babičku z otcovej strany, ktorá sa dožila naozaj krásneho veku. Vraj mala ťažký život. „Vyrastala v sirotinci, starala sa aj o svojich súrodencov. Bola veľmi úslužná, robila pôrodnú asistentku. Vtedy neboli autobusy, chodila ako pôrodná baba z dediny do dediny aj dvadsať kilometrov peši, neraz v zime a v závejoch. Bola to veľmi ,robotná‘ žena, celý život sa o niekoho starala. Keď vybudovali v Sečovciach prvú nemocnicu, robila v nej hlavnú sestru na pôrodníckom oddelení, až kým nezanikla,“ opisuje Silvia babkin život. Sama v jej opatere strávila isté obdobie. „Babka pomáhala s deťmi aj mojej sestre, no i ja so sestrou sme u nej vyrastali do roka, lebo mama musela chodiť do roboty. Mama vedela, že babka je sestrička a sme v dobrých rukách, ale chodila za nami každý deň. Aj pre ňu to bolo náročné, sadla v Michalovciach na autobus a cestovala do Sečoviec.“

Silvia Kucherenko s mamou Monikou Zdroj: instagram S. K.