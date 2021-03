Moderátorka a spisovateľka má doma štvornohého miláčika, za ktorého by dýchala. Zdravotné problémy, ktorými trpí, ju zasiahli.

Moderátorka a spisovateľka Emma Tekelyová je činorodá žena, ktorú pandémia síce zastavila vo fyzickom rozlete, pretože nemieni riskovať cestovanie, ale o potrebu tvoriť ju neobrala. Okrem iného sa pustila do písania dvoch nových kníh. Napriek tomu, že má v dome v Ivanke pri Dunaji všetky podmienky na to, aby sa mohla sústrediť, posledné obdobie nedokázala ani otvoriť počítač. Kto má domáceho miláčika, pochopí... Čo sa stalo?

Nevládal chodiť

„Jednu z rozpísaných kníh mám odovzdať kompletne v apríli, ale viac ako týždeň som nebola schopná prepnúť hlavu a sústrediť sa na niečo iné ako na nášho Adama. Každý deň som ho so slzami v očiach prosila, aby to vydržal, aby nás neopúšťal,“ priznáva moderátorka a spisovateľka.

Adam je plnohodnotný štvornohý člen rodiny už pomaly štrnásť rokov a pripravil všetkým naozaj ťažké chvíle. „Jedného dňa sme sa zobudili a videli sme, že sa nedokáže sám postaviť. Aj keď sme mu pomohli na nohy, bezvládne padal na jednu stranu. Nechcel piť ani jesť, museli sme s ním k veterinárovi. Báli sme sa oňho aj preto, že rovnaký stav prekonal pred pol rokom a vtedy nám lekár povedal, že ak sa príhoda zopakuje, môže to mať fatálne následky,“ spomína.

Adam je rodinný miláčik. Zdroj: Emma Tekelyová

Prasknutá cieva

Emma Tekelyová netají, že prvý raz do záchrany Adama investovali poriadny balík peňazí, nebolo im ľúto ani nákladných vyšetrení, aby sa zistilo, čo sa vlastne deje. Cétečko odhalilo prasknutú cievku v strednom uchu, kde je aj vestibulárny aparát, preto pes neovládal polovicu tela. Našťastie to aj druhý raz zvládol a začal sa pomaly uzdravovať.

Moderátorkin manžel Pavol teraz dokonca viac ako na dva týždne opustil spálňu na poschodí a ustlal si v obývačke, blízko pri Adamovi, aby by bol k dispozícii, keby sa niečo dialo. „V noci sme ho s baterkami vynášali do záhrady na rukách, aby urobil potrebu,“ priznáva spisovateľka, šťastná, že sa všetko vyvíja dobre.

„Naozaj som trpela, keď na mňa pozeral tým krásnym pohľadom a ja som vedela, že trpí, ale nevie to dať inak najavo. Je to inak veľký pohoďák, ale tvrdohlavý a bezstarostný,“ dodáva. Hoci je Adam už deduško, nevie si predstaviť, že raz o neho prídu. Ešte má v živej pamäti to, ako sa lúčili s ich prvým psom Ubom...

Pokračovanie na nasledujúcej strane.