Ceny sa odovzdávali v historickej budove Slovenského národného divadla, ktoré sa ko rokoch konečne rekonštruuje.

Jednu z dôležitých cien si odniesla herečka Emília Vášáryová. Pri preberaní ceny za výnimočný prínos audiovizuálnej kultúre. Jej reč všetkých dojala ale aj rozosmiala. Patrila medzi umelcov, ktorí z pódia vyjadrili aj svoju podporu Ukrajine. "Ďakujem za toto milé prekvapenie, ale už keď som tu, tak by som chcela povedať, že môj život sa pribúdajúcim časom mení na také zvláštne dobrodružstvo aj prekvapenia. Narodila som sa cez vojnu, otec bol na fronte a musím povedať to, že nikdy viac nesmieme dopustiť to barbarstvo. Musí skončiť!" povedala. "Aj každé ráno je pre mňa prekvapením, čudujem sa, že som tu..." dodala okrem iného. "Ešte k takým zvláštnym prekvapeniam platí aj to, že toto je už druhé moje "slnko". A na staré kolená slnka nikdy nie je dosť," povedala a v sále sa ozval spontánny smiech. Reč skončila poďakovaním s tým, že si cenu nesmierne váži.

