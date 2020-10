Obľúbený seriálový otecko má na to, ako vychovávať deti a riešiť konflikty nielen v čase korony, jasný názor.

Násilie na nedávnom proteste pred úradom vlády a obraz detí kričiacich vulgárne nadávky na premiéra Igora Matoviča nenechali chladným ani herca Filipa Tůmu (42).

"Nevzťahoval by som to na niekoľko detí... Myslím, že situácia celosvetovo je vyhrotená, nevynímajúc Slovensko. Emócie sú veľmi silné na všetkých stranách, viem pochopiť frustráciu aj ako človek z kultúry, ktorému zavreli divadlá, ale agresia nie je riešenie," povedal.

"Navyše považujem za absolútne bezohľadné a nezodpovedné urobiť takéto podujatie v časoch, kedy silnie korona a COVID a nevieme, ako to celé dopadne. A k deťom na tejto akcii toľko: Netrúfam si súdiť výchovu niekoho iného, lebo každý rodič asi vychováva najlepšie ako vie, ale ak si niekto myslí, že toto je ten správny smer výchovy, je mi to ľúto. Ja som absolútne proti agresii voči čomukoľvek, verím, že sa veci dajú vydiskutovať pokojne, netreba trhať ploty a hádzať dlažobné kocky. Nikam to nevedie," uzavrel otec Hektora a Lianky, ktoré vychováva s partnerkou Nelou Pociskovou.

