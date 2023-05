Moderátorka, novinárka a influencerka Barbara „Babsy“ Jagušák sa na Vianoce stala dvojnásobnou mamou. K dcére Izabelke pribudol dnes už štvormesačný syn. „Stal sa vianočný zázrak. Najkrajší vianočný darček, Zachary Jozef Jagušák prišiel na svet dnes o 10.41 ako krásny 3 510-gramový chlapec. Má 53 cm, modré oči, hnedé kučierky a usmieva sa na celý svet,“ napísala vtedy hrdá mamina. Kto by čakal, že si bude dnes naplno užívať mamičkovské povinnosti, bude zrejme prekvapený. Prečo, to nám ozrejmila samotná Babsy.

Má na čom pracovať

„Povedala som si, že začnem hneď po šestonedelí opäť pracovať, takže som si nabrala viacero projektov, no cítim veľmi výraznú únavu. Ako vraví Kika Tormová, je to len obdobie, takže verím, že sa to čoskoro všetko zastabilizuje, a keď sa budeme zhovárať napríklad o rok, už to bude iné. Momentálne som naozaj veľmi unavená. No snažím sa dobíjať energiu tam, kde sa dá. Dôležitý je pre mňa pitný režim, pretože dojčím. Pomôže mi aj päťminútový spánok pri televízii. Ale máme na čom pracovať,“ priblížila.

