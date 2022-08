Otto Weitter a Noro Mészáros zapĺňajú titulky novín už niekoľko dní. Dôvodom je ich nevraživosť, ktorá vyplávala na povrch, keď Mészáros opustil flek riaditeľa v Senzi TV. Špina sa však valí ďalej.

Máziková sa nepomstila

Weiter v sobotu nakrúcal svoju šou v Podhájskej, kde vystúpila Mája Velšicová, Jadranka či skupina Spod orecha. Bola tam aj Eva Máziková. Jej manažérom je Noro Mészáros, a tak mnohí čakali, ako dopadne prvé stretnutie kohútov od vypuknutia škandálu, o ktorom ako prvý informoval denník Plus JEDEN DEŇ.

Otto Weiter a Petra Maxin na nakrúcaní šou v Podhájskej. Zdroj: Archív O. W.

„Noro prišiel s Evou, keďže to bolo dohodnuté vopred a ona dohody plní. Žiadna pomsta, že by Eve do toho akože niečo nečakane prišlo, sa nekonala. No dusná atmosféra medzi nimi sa dala krájať,“ povedal Šarmu zdroj s tým, že vystúpenie Mázikovej bolo profesionálne.

„Prišla pár minút predtým, ako vyšla na javisko, odspievala pesničky a s Norom hneď odišli preč. Nevšimla som si, že by si podali ruky s Weiterom či s jeho partnerkou Petrou Maxin. A Noro s Ottom už vonkoncom nie. Eva, ktorá stojí za svojím manažérom, sa s Weiterom zvítala na pódiu, no len ako súčasť šou. V zákulisí si každý išiel svojou cestou a bolo cítiť, že ich vzťahy sú na bode mrazu,“ dozvedeli sme sa.

Ako sa to začalo

Keď riaditeľ repeťáckej televízie Noro Mészáros pred pár dňami vo videu nečakane ohlásil svoj odchod z televízie, všetkým bolo jasné, že sa deje niečo veľké. Nasledovala ho totiž aj speváčka a moderátorka Barbora Balúchová, ktorá má syna s multioteckom Borisom Kollárom. Špekulovalo sa, že rovnaký scenár by sa mohol zopakovať aj pri iných tvárach tohto média.

