Ako ste prežívali obdobie pandémie?

Asi dvojako. Ťažko a zároveň krásne, pretože sa mi narodil syn. V prvej polovici pandémie sme boli v očakávaní a v druhej sa nám narodil Janík.

Vyskytol sa vo vašom okolí nejaký prípad kovidu?

Áno, vyskytol. Dokonca aj moji rodičia mali koronu. Paradoxne, boli nachystaní a pripravení pricestovať k nám na Vianoce v rámci bezpečnosti. Auto zbalené, všetko na sviatky pripravené, že idú za nami aj za vnúčikom. Po ceste sa išli ešte pre istotu otestovať a zistili, že sú pozitívni. Nerátali s tým, že by sa mohli nakaziť, keďže dodržiavali opatrenia a väčšinu času ako dôchodcovia trávia doma. Ale spoločné Vianoce sme si spravili aspoň dodatočne.

Dali ste sa zaočkovať?

Keď na mňa prišiel rad, dal som sa zaočkovať.

Budete očkovanie vyžadovať aj od kolegov v práci?

Myslím, že v mojom okolí sú zaočkovaní už všetci. Dokonca sme viacerým tanečníkom dávali po očkovaní voľno, pretože krátko po tom sa nedá skúšať.

Počas pandémie vás trápilo najmä to, že spolu s vami prišli o prácu mnohí vaši spolupracovníci...

Áno, je to tak, ale nie som žiadna výnimka. Je to nepríjemné i bolestivé, ale musíme žiť ďalej a musíme dúfať, že sa situácia zlepší. Nie som typ, ktorý sa bude sťažovať, lebo to vôbec nepomáha. Moje problémy sú však automaticky problémami ďalších ľudí, ktorým som dával prácu. To ma na tom mrzí asi najviac. Mali sme divadelné dielne či kostymérku s celým tímom, ktorí vyrábali a pracovali exkluzívne pre nás, no museli skončiť.

Vraj ste rozdávali svoj plat, je to pravda?

Napriek tomu, že som počas prvej vlny rozdával skoro tri mesiace svoj plat, vykrýval som to zo svojho. Žiaľ, viac sa urobiť nedalo.

Myslíte si, že podpora, ktorú štát poskytol umelcom, bola adekvátna?

Myslím, že sa nedozvedáme pravdu o skutočnej podpore a skutočnej realite, pokiaľ ide o pomoc štátu. Určite sú subjekty, ktorým sa pomohlo výrazne, a sú subjekty, ktorým sa nepomohlo vôbec.

