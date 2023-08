Na výročie svadby si spomenul aj na sociálnej sieti a venoval manželke nádherné vyznanie. „Mohla si vyhrať súťaž krásy a žiť vo svete reflektorov. Chvíľu a možno aj dlhšie. Mohla si nájsť šťastie v Sydney a žiť sen s pohľadom na Bondi beach. Mohla si si vybrať lekára, manažéra, bankára, pilota, rentiera, stolára, pekára, vedca, makléra, detektíva, profesora, IT experta, poľovníka alebo architekta. Mohla si sa vydať v ústrety akémukoľvek snu, na akúkoľvek cestu,“ začal svoj príspevok obľúbený český moderátor.

„A ty si si vybrala takto. Neistú dráhu s niekedy neistým chlapom, ktorý pochybuje, často váha, starne (s neskutočnou gráciou, možno až zreje), s nie rozprávkovou povesťou ale nezdolným optimizmom. A s jediným, čo môže ponúknuť. Láskou.

Tvoja voľba. Máš, čo si chcela,“ pokračoval.

„Pred štyrmi rokmi sa pre nás vlastne nestalo nič. Len sme potvrdili to, čo tí na fotke vedeli. Že rozdeliť nás je skoro nemožný. Olympijský cyklus. Štyri roky, čo nám dali Solenice, ďalšie kúsky sveta, Argetu, covid, vášeň pre formulu 1, Magnusa, sedačku, pizza pec, roboty, veci do šuplíka, a Alberta. Alberta. Hlavne Alberta. A ním to nekončí, čo je na štyri roky požehnaná bilancia. Nech je naša cesta aj ďalej taká láskyplná ako doteraz. Ďakujem za každý spoločný krok. A vy, čo ste na fotke - tú zmluvu, čo ste, niektorí v netriezvom vzťahu, podpísali, dodržiavame. A stále nás nič nerozdelí! P.S.: Teraz mi dochádza, že to Sydney, varianty, sen, cesta...to furt môžeš. Musím(e) stále bojovať a stavať a milovať!“ zakončil svoj príspevok na Instagrame.

