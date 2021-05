Pre pandémiu nebolo v januári všetko na sobáši tak, ako si vysnívali. Dominika a Michal síce prežívali ohromné šťastie, ale predsa len, plány boli iné, veľkolepejšie.

Aj preto zorganizovali manželia teraz svadbu aj pre širšiu rodinu, s ktorou sa nevideli vyše pol roka.

"Omša bola v Kostolnej pri Dunaji, manželský sľub sme si obnovili pred naším priateľom, pánom farárom Palim Gajdošom v posvätenej farskej záhrade. Potom sme išli do kaštieľa v Studenom, kde bola hostina," prezradila nám speváčka.

Na vysnívanej druhej svadbe si aj poplakala. Najviac ju dostali 2 momenty. "Jeden bol príhovor môjho manžela a môjho otca. Plakala som od dojatia ako malé dieťa. Oni sú takí nevýreční, netušila som, odkiaľ to z nich lezie... Slzy po tvári som mala aj keď som prekvapila svojich rodičov, napísala a zaspievala som im pesničku," povedala nám s tým, že mejkap mala našťastie vodeodolný.



Švadobné šaty mala Dominika tie isté ako počas prvej svadby. Patria jej, takže si ich necháva. "Hovorili sme si s mužom, že by raz mohli byť pre našu dcéru. Hádam raz budeme mať aj dievčatko," povedala čerstvá nevesta. Zatiaľ sa ale kočíkovanie najbližších deväť mesiacov konať nebude. "Netajili sme sa tým, že sme pred svadbou spolu nežili. Sme spolu len 4 mesiace. Aktívne sa podieľame na tom, aby sme boli rodičmi, ale netlačíme na pílu. Ak by však do roka dieťa prišlo, boli by sme radi," dodala.

