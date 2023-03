Herečka Emília Vášáryová s hrčou v hlase prezradila Šarmu, čo sa udialo s domom, v ktorom žila so svojou rodinou. Pohľad na Štiavnicu v plameňoch stále trhá prvej dáme divadla srdce.

Obľúbenú turistickú lokalitu a mesto zapísané vo svetovom kultúrnom dedičstve UNESCO zachválil desivý požiar. Živel vďaka vetru preskakoval z jedného šindľa na druhý a v podkrovoch historických budov Banskej Štiavnice vyčíňal ako sám diabol.

Sedem z nich pritom nenávratne pripravil o vzácne pamiatky. Zhorené vzácne trámy, preborené stropy nevyčísliteľnej hodnoty a zničené strechy vytvárajú obraz veľkej skazy, ktorej ľudia stále nedokážu uveriť.

Vážne znivočená je populárna Banka lásky v Pischlovom dome, spojená so životom Sládkovičovej múzy Márie Pischlovej alebo Maríny zo slávnej ľúbostnej básne, ďalej o strechu prišiel aj dom Berggericht, či základná umelecká škola, ktorej zhorel hodnotný barokový krov s manzardovou konštrukciou.

Hasiči síce statočne bojovali s červeným kohútom, ale škody sa budú počítať v desiatkach miliónov eur. Premočené múry po hasení môžu dielo ohnivej apokalypsy ešte zvýrazniť. Polícia už začala trestné stíhanie a dočasne poverený premiér Eduard Heger sľúbil, že nájde v štátnej pokladnici peniaze.

Do úvahy prichádza aj pomoc z Európskej únie. Všetci veria, že do troch rokov sa čo to podarí opraviť a mestečko nepostihne osud Krásnej Hôrky, ktorá ani po desiatich rokoch od vyhorenia nie je na poriadku.

Všetci veria, že do troch rokov sa čo-to podarí opraviť a mestečko nepostihne osud Krásnej Hôrky, ktorá ani po desiatich rokoch od vyhorenia nie je na poriadku.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.